达沃斯经济论坛‧不平等是社會風險‧貧富差距加速擴大 尽管达沃斯论坛的报道和议程多次重申，不平等是稳定社会面临的主要风险之一，但全球经济的贫富差距依然在加速扩大。

（达沃斯22日综合电）尽管达沃斯论坛的报道和议程多次重申，不平等是稳定社会面临的主要风险之一，但全球经济的贫富差距依然在加速扩大。

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彭博社报道，考虑到过去10年间全球的政治和经济动荡，从雷曼兄弟破产、英国脱欧，到特朗普总统的上台，这一现象极为引人注目。彭博新闻社的一项分析发现，12名曾出席2009年达沃斯会议的人，这些年来他们的财富总共飙升了1750亿美元（约7228亿令吉），而美国的家庭财富中值却一直停滞不前。

瑞士银行和普华永道联合编撰的亿万富翁报告数据显示，全球亿万富翁的财富已从2009年的3.4兆美元（约14.04兆）增至2017年的8.9兆美元（约36.75兆令吉）。

各大央行为了应对金融危机将利率降至纪录低位以及购买债券的项目，推高了股票和其它资产的价格，助长了富人财富的膨胀。

《赢者通吃：精英改变世界的游戏》一书作吉里达拉达斯指出，金融危机的确是具有某种筛选功能的事件，但这不仅仅发生在10年前，引发危机的整个传导装置同样也确保危机带来的损失社会化了。

薪资水平停滞不前

对于那些仅拥有少量资产或没有资产的人而言，过去10年间的挑战更严峻了。这期间虽然美国股市一路向上、创造了有史以来最长牛市行情，但薪资水平却停滞不前。而相比2009年，现在投资了股市的美国成年人数量更少了。

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经济政策研究所一份2018年的报告显示，美国最大企业CEO的报酬是普通工人平均年薪的312倍，而2009年的这一比例是大约200倍，1989年为58倍，1965年为20倍。

英美法領袖“家事忙”缺席被贴上民粹标签、有“巴西特朗普”之称的巴西新总统博索纳罗料将成今年达沃斯论坛的镁光灯聚点。（欧新社照片）世界经济论坛开幕前夜举行了年度水晶奖颁奖典礼，表彰为改善世界做出贡献的艺术家。得奖者美国女指挥家阿尔索普（左二）、英国自然博物学家艾登堡爵士（中）及沙地阿拉伯女导演阿尔-曼苏尔（右二），与世界经济论坛创始人施瓦布伉俪合影。（路透社照片）天下事NP20C20编辑：谭洁贞23．1．2019星期三C M Y K2019年1月22日下午5時32分SIN1120190123C12019/01/22