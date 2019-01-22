大国领袖缺席‧达沃斯经济论坛含金量大减 美国和欧洲等几位大国的领导人将缺席本次论坛。有分析指，大国领导人缺席可能削减今次论坛的含金度。一直以来都尖锐批评这个论坛的《赢者通吃：精英改变世界的游戏》一书作吉里达拉达斯就称，达沃斯论坛应该取消。

（达沃斯22日综合电）美国和欧洲等几位大国的领导人将缺席本次论坛。有分析指，大国领导人缺席可能削减今次论坛的含金度。一直以来都尖锐批评这个论坛的《赢者通吃：精英改变世界的游戏》一书作吉里达拉达斯就称，达沃斯论坛应该取消。

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瑞士《一瞥报》（Blick）称，“没有美国总统的世界经济论坛就好比没有寿星的生日聚会。”缺乏趣味，缺乏期待。

据报道，特朗普及其内阁成员的缺席，还让论坛之父施瓦布大为不悦。

据悉，此次论坛期间，施瓦布会首先登台致辞，此后同部分顶级嘉宾会晤。其中包括德国总理默克尔。此前施瓦布曾力荐默克尔竞选欧盟委员会主席。此外，还有巴西右翼总统博尔索纳罗，他将发表上任以来第一次大型场合讲话。

但外界关注的是，他们能够在多大程度上影响论坛？报道认为，默克尔即将告别政坛，而“热带特朗普”博尔索纳罗尽管致力于发展经济，但基于其本人的种族主义、性别歧视以及反同性恋言论，难以得到以性别平等为价值观的政治精英们的认同。

吉里达拉达斯接受法新社访问时说，他认为这个民愤高涨的年代，大财阀和达沃斯阶层唯一前进的道路，就是一个真正清算期、自我反思和自我纠正。

他表示，达沃斯论坛基本上是一个披上理念外衣的游说会议，大家只是聚在一起互相结识，一起参加小组会议。这是一个富有及有权势人士得以捞取狭隘利益和价值，并将之切入普世价值观里。

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他说：“现在整个情况变得令人疲惫不堪，因为我们现在要求达沃斯菁英处理他们不够格亦没有兴趣的共同利益。”

吉里达拉达斯称，许多社会的劳动和阶级群起反抗被大财阀亏待，但大财阀又因蛊惑民心的政客而再次受益，而一些时候诸如特朗普这些富豪本身，引导了那样的愤怒，但又将之转移至有关怒火烧向社会阶层最易受伤的人，而不是烧向偷走了未来的人。