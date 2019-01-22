【未来食堂】符颂勤·敬致文创界“文抄公夫妻” 最近读“琉璃工坊”张毅先生的专访，说到“琉璃工坊”经常面临作品被仿冒的困境，这类事情层出不穷，“举例来说，我们有个作品是《事事如意》，用两颗柿子当象征，但市面上很快就有类似的东西。你说他抄袭，但他说他有改，因为柿子长的方向不同。”张毅无奈地说，关于仿冒的事情，诉诸法律往往无效，而且在华语区的市场仿冒很多，“对方不但仿造你的创意，有时还削价和你竞争，你卖3000，它卖300，长得还一样。”

对于这对所谓“文创文抄公夫妻”，我已经表现得尽量克制、很礼貌了。

最近读“琉璃工坊”张毅先生的专访，说到“琉璃工坊”经常面临作品被仿冒的困境，这类事情层出不穷，“举例来说，我们有个作品是《事事如意》，用两颗柿子当象征，但市面上很快就有类似的东西。你说他抄袭，但他说他有改，因为柿子长的方向不同。”张毅无奈地说，关于仿冒的事情，诉诸法律往往无效，而且在华语区的市场仿冒很多，“对方不但仿造你的创意，有时还削价和你竞争，你卖3000，它卖300，长得还一样。”

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COOOK最近也面临被仿冒、被抄袭的问题。我原来没有注意到，是热心读者把页面都screenshot下来，传了过来。

原来对方“亦步亦趋”跟着COOOK，我们每有一个新项目、新品项、新计划、新餐单，对方完全照抄，连标题也照抄，活脱就是COOOK的翻版。COOOK每推出一个新品项，他们就立刻跟上，照抄无误，完全仿冒。最近的“家传食谱”系列也立刻被照抄搬用。

读者问：“他们这样抄袭，难道你都不做点什么吗？”

这对自称文创的“文抄公夫妻”，常以“文创人”、“策展人”自居。现在看来，他们以前所谓的一些“策划”，恐怕也都是东抄西抄、拼凑出来的了。

COOOK常接待同行前来交流，也有同辈会打个招呼，偶尔用用COOOK的内容和品项。我们都知道餐饮这条路不好走，相互支援，也是互相取暖的方式。

但都没有像这对“文抄公夫妻”，完全直接搬抄。这让我开始对他们所谓的“文创”感到困惑……就是搬抄就可以了？

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其实，COOOK还很小很新。会有COOOK的出现，是一路走来积累的经历——在媒体时，发现沟通方式越来越不一样了，“现场感”的现场，正在转移；在杂志时，觉得容量和即时都越来越落后了；在家居展，民众年头逛展和年尾逛展有什么不同？到底家居展可以实质提供什么？

看见家居展里的厨具厨艺展示，觉得和时代脱节了；到美食楼层吃东西，渐渐只剩下鸡腿餐了，口味越来越像，“盲测”已经吃不出这是哪家的鸡腿了；餐饮越来越把成本押在人力，那么食材呢？饮食最重要的食材呢？已经逐渐排到后面去了，每当砍成本，一定是食材遭殃；兼职只剩下G叫车平台了吗？一定要开车吗？没有其他的方式可以让退休人士贡献或在职妈妈发挥所长？