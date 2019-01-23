恶作剧还是抗议？·水管贴满沾血卫生巾 （山打根22日讯）到底是恶作剧，还是另类抗议“手法”？育源中学校门附近的大水管被贴满沾血的卫生巾，情景恶心。

左图大水管附近遍地垃圾，包括用过的卫生巾。右图国阵前伊罗普拉区候选人陈俊熙将大水管粘满沾血卫生巾的情景拍下，上传到脸书，引起网民热议。

（山打根22日讯）到底是恶作剧，还是另类抗议“手法”？育源中学校门附近的大水管被贴满沾血的卫生巾，情景恶心。

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陈俊熙：吃饱没事做？

国阵前伊罗普拉区候选人陈俊熙将此景拍下，上传到其脸书个人专页批评肇事者，在帖文写道：“影响市容，有毁育中和金凤市形象。真的是吃饱没事做。”

该帖文一出，引起网民热议纷纷，绝大部分是在批评肇事者，有网民留言写道：“脑袋进水”、“这些人真的吃饱没事做”、“真的脑进水”、“这些人有病呀”、“好恶心，怎么会有这样的人”等。

除黏在水管上的沾血卫生巾外，大水管下方也遍地垃圾，水管以外的范围则没有任何垃圾，疑似故意，引起民众百般揣测用意。

截稿为止，该帖子5小时内获约100人按赞及情绪按钮，16次转发及30多则留言。

州卫生及人民和谐部长兼山打根区国会议员拿督黄天发的特别事务官刘振鸿在获悉后，随即派员清理水管。随后他也在帖文下留言告知，并感谢陈俊熙提供消息。