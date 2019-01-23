林国忠：市道平淡·狮团采青不敢起价 （亞庇22日訊）受到经济不景气的影响，今年舞龙舞狮市道起色不大，大多数龙狮团皆不敢有涨价的念头。





左图尽管经济不景气，预料大多数商家愿意花钱邀请狮团表演和采青，希望期望象征吉祥兴旺的舞狮带来好意头。右图二师兄猪八戒带着瑞狮上门贺岁喽！

报道/陈玉思，黃燕萍

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（亞庇22日訊）受到经济不景气的影响，今年舞龙舞狮市道起色不大，大多数龙狮团皆不敢有涨价的念头。

甘拜园居民公会主席兼龙狮团领队林国忠表示，他们今年推出的新年采青配套价格与去年相差无几，只是采地青价格微涨。

他说，目前的反应算不俗，不少旧顾客包括公会顾问、甘拜园商家继续支持，不过不会比去年多。

他透露，虽然市道有差，但狮队未减反增，据他所知亚庇和兵南邦地区又多了数支狮队。

他说，其龙狮团配合每一年的生肖安排串场角色，随队上门贺岁。今年是猪年，自然少不了“猪八戒”，还有港产“麦兜”。他说，每一年的生肖角色相当受欢迎，尤其是小孩。

转向越南购狮头

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另外，林国忠说，该龙狮团今年添置3头新狮和1头新龙，主要是从西马和中国订购，价格微涨。

“品质好一点的新狮头要价1700令吉左右，最贵的要价2800令吉左右。”

他表示，近一两年来有一些狮团向越南采购狮头，价格低于1500令吉，便宜约30%，但品质一般。

甘拜园居民公会龙狮团推出的贺岁配套：地青（500令吉）、跳高桩（788令吉）、跳高桩加上地青（988令吉）、跳高桩加地青加舞龙（1688令吉）、跳高桩加舞龙（1388令吉）。

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商家收紧荷包

采青僧多粥少

沙巴少林武术文化体育会南北龙狮团也面对僧多粥少，请狮采青邀约连年减少的现象。

该龙狮团教练符国伟表示，各行业市道不乐观，不少商家去年开始不再多花钱采青，今年预料也是如此。

“以前全套1800到2000以上，商家愿意花钱，现在可能只拿个半套，意思意思讨个意头就算了。”

他也说狮头价格稍涨，尤其是中国的狮头。

他感叹有越来越多的狮队出现，随便挂个名堂就登门拜年图利，担心这种现象只会搞坏舞狮舞龙的形象。这些小狮团团员多半是不谙华文的非华族。

甘拜园居民公会龙狮团请来了“猪八戒”和“麦兜”，恭祝新知旧友猪年行好运





李子发：新团纷纷崛起

狮队采青邀约减

下南南益南小学龙麒狮团总教练李子发认为，鉴于本地今年出现不少新成立的龙麒狮团，相信原有的狮团接到的春节采青打棚邀约会稍减。

李子发表示，近年经济不景气，预料也有对舞狮表演及采青打棚订单带来影响。

但他相信，大多数商家仍然愿意花钱邀请狮团表演和采青，希望期望象征吉祥兴旺的舞狮带来好意头，新一年生意兴隆。

“农历新年一年才一次，商家和民众都希望讨个好彩头，而且新春期间，舞狮采青助兴下会更添热闹欢腾的气氛。”

益南狮团保持收费

李子发今日受访时指出，益南龙麒狮团表演收费从688令吉起，依然维持旧收费。

他称，狮团每次表演和新春采青打棚都是为益南小学筹款，主要是鼓励商家支持教育，为华教作出贡献。

李子发表示，本月中开始就陆续接到新旧客户邀请新年采青打棚，也有一些商家习惯在年关将近，即农历新年前一星期才联络狮团预约。

他也说，为了增添热闹气氛，益南狮团今年增加了LED灯祥龙、卡通猪和卡通财神吉祥物，其他保留的表演有龙麒狮、火麒麟、LED灯舞狮、功夫表演与大头佛等。

下南南益南小学龙麒狮团在今年新年增加=崭新的LED灯祥龙，图为狮团总教练李子发用遥控器控制祥龙的彩灯颜色。



