在野党续招兵买马·沙10万人加入土团？ （亚庇22日讯）尽管土团党主席敦马哈迪已表明土团党不会东渡沙巴，惟州内多名反对党领袖仍希望土团党能进入沙巴，甚至已开始为土团党招募党员。





沙巴人民希望党主席拉京奥津（右三）与率领前沙巴巫统国州议员及区部主席集体退出巫统的哈芝芝诺（右四）及多名前沙巴巫统领袖已就合作事宜进行讨论。

（亚庇22日讯）尽管土团党主席敦马哈迪已表明土团党不会东渡沙巴，惟州内多名反对党领袖仍希望土团党能进入沙巴，甚至已开始为土团党招募党员。

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据一名来自前沙巴巫统的消息来源披露，土团党事实上已接获超过10万份来自沙巴的入党申请表格，大部分都是透过网上申请，甚至已获得土团党的党员证。

“基于沙巴出现的踊跃入党潮，现在问题已不在于土团党是否要进入沙巴，而是何时及如何进入沙巴。”

大部分是巫统党员

据了解，该10万名已加入土团党的大部分均为巫统党员，部分则是沙巴人民希望党等本土反对党的党员；沙巴巫统在未遭遇一连串剧变前，曾拥有50万名党员。

该名消息来源在今日受询时，也指土团党确实因未正式进入沙巴，无法开设区部及支部，更无法成立临时性的州联委会协调成立区部支部的工作。

“可是别忘记，土团党主席敦马哈迪曾表示，沙巴人可选择成为土团党直属党员的方式加入土团党，这也解释沙巴人积极加入土团党的原因。”

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不过他指多名前沙巴巫统领袖仍未正式为土团党招募党员，惟基层已表明他们对加入土团党有着浓厚的兴趣。

他说，这些人认定土团党如同之前的巫统般，是个维护土著权益的全国性政党，有别于沙巴人民复兴党及其他希望联盟属多元种族政党的成员党，因而吸引到众多沙巴土著加入土团党。



前巫统领袖动向2月内公布

至于在去年杪率领另14名巫统国州议员、21名区部主席及半数巫统党员集体退出巫统的前沙巴巫统主席拿督哈芝芝诺，料在未来2个月内，宣布他们的政治动向。

据消息来源指出，之前已表明有意加入土团党的哈芝芝等前巫统领袖，经已与拉京等人会面，商讨未来在政治上合作的事宜。

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“目前尚不清楚未来的情况是如何，以及民望党会否以全新的面貌出现，不过若土团党真的东渡沙巴，哈芝芝料将会担任领导，拉京也会出任重职。”

以哈芝芝为首的多名前沙巴巫统国州议员及区部主席在去年杪宣布退党时，因邀请土团党最高理事出席“观礼”，引发揣测，质疑他们要退出巫统，加入土团党 。



民望党派6万份土团入党表

另外，据《透视大马》的报导，沙巴人民希望党主席拿督拉京奥津披露，民望党已在本月起开始对外派发土团党的入党申请表格，为土团党招兵买马。

拉京指出，该党已在州内24个区部发出共6万4000份土团党入党申请表格予新党员，同时也保留数百份表格予其他有意加入土团党的政治领袖。

他说，这些表格只会发放予沙巴团结党、前沙巴巫统党员、沙巴立新党及其他反对党的党员，至于沙巴人民复兴党、沙巴希望联盟成员党及民统党的党员则排除在外。

“发放入党申请表格只是要向（土团党主席）敦马哈迪证明，沙巴已有足够的基层力量能让土团党进入沙巴和开设区部。”

他也指出，马来西亚是个民主的国家，除非有人对土团党进入沙巴一事心存忧虑，否则无人有权利阻止或禁止土团党进入沙巴。

拉京领导的民望党在第十四届全国大选中全军覆没，之后先后与沙巴巫统及土团党接触，并试图透过引入土团党进入沙巴，以拯救他及其政党的政治生涯。

民兴党主席兼沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达及该党多名领袖不断“提醒”土团党，指土团党曾向民兴党承诺不会东渡沙巴一事，并希望土团党能遵守承诺。

不过马来西亚伊斯兰福利及宣教组织沙巴分会主席莫哈末阿克占日前突宣布，土团党已进入沙巴及开设了22个区部，惟土团党策略总监拿督莱士胡先已否认此事，强调土团党东渡沙巴一事仍未有定案，目前仍与民兴党进行协商中。



