行情差竞争大·狮团降价招客 （山打根22日讯）山打根醒狮团近期内急速增长，令根区各舞狮团竞争激烈，为应付现况，各舞狮团开始推陈出新，用本身技艺与其他醒狮团较劲外，也开始以降价策略吸引新顾客。





群鹰体育会的舞狮团队。

报导/魏俊威、张晓林

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（山打根22日讯）山打根醒狮团近期内急速增长，令根区各舞狮团竞争激烈，为应付现况，各舞狮团开始推陈出新，用本身技艺与其他醒狮团较劲外，也开始以降价策略吸引新顾客。

《星洲日报》记者今日访问群鹰体育会主席温德强以及万和体育会主席丘明瑞有关舞狮行情时，2人皆表示除了受到经济因素的影响外，今年也出现超过30队狮团，令狮团处于竞争状态。

温德强表示，群鹰体育会不时参与国内外的舞狮比赛，有一定的知名度，有助吸引顾客邀约表演。一些爱好舞狮或者真正懂得欣赏舞狮者也愿意以高价邀请狮团前往表演。

群鹰体育会主席温德强表示，群鹰体育会不时参与国内外的舞狮比赛，有助吸引顾客邀约表演。

预约逐渐减少

丘明瑞说，各大舞狮团的崛起给了民众更多选择，却也开始出现客户分散的情况。目前，万和体育会的预约情况多为老顾客的支持。

他说，舞狮预约目前没有“爆满”现象，但一些重要日子以及时间，如早上10时至下午2时、傍晚6时至晚上8时期间都是民众聚会的高峰时段，预约会相对较多。

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“整体来说，目前这些预约已逐渐减少，甚至出现部分时段没人预约的情况。”

他补充，面对根区各狮团崛起，万和体育会依旧会维持高素质的表演，向各方顾客拜年及表演助兴。

吉祥物少用生肖

针对今年各狮团是否会出现有关生肖的串场吉祥物，双方皆表示会推出财神爷作为吉祥物之一。反而生肖类型的吉祥物，则会少用或不用。

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邱明瑞指，万和体育会向来没有使用生肖类型吉祥物的习惯，多数使用财神爷等每一年皆通用的吉祥物作为串场用途。

温德强则说，群鹰体育会会在一些年份推出与生肖有关的吉祥物。其中，猴年吉祥物在初登场时受到各族民众的欢迎。但基于尊重各族同胞，当局今年并没有使用生肖吉祥物，而是选择“福禄寿财神爷”作为串场吉祥物。

万和体育会主席丘明瑞表示，各大社团的崛起让民众有了更多选择，却也出现客户分散的情况。



相比舞龙舞狮

年轻人更爱打网游

农历新年距今剩下2周时间，大部分华裔习惯在新春前夕致电预约舞狮舞龙团，在新春期间到住家或公司祝贺，一洗颓气，迎接全新一年的到来。

山打根包公庙龙狮团负责人接受《星洲日报》访问时指出，虽今年行情与往年没有太大差别，但明显看出根区龙麒狮行情正逐年变差，当中原因包括时下年轻人更热衷于上网打游戏，对于加入舞龙舞狮团，传承中华传统文化则兴致缺缺。

他说，“由于经济不景气，更别提要民众花钱预约舞龙舞狮团表演。”

龙狮团团员友族多

该负责人感叹，时下鲜少有华裔子弟愿意加入龙麒狮团，也造成根区不少龙麒狮团里的友族人数占绝大比例，不过幸好包公庙龙狮团没有出现此现象。

“友族子弟加入龙狮团并非坏事，但各种族传统文化应由该种族后人传承下去。如今的现象....让人不免感觉传统舞狮舞龙文化是要传给他们（友族）似的....。”

他披露，包公庙龙狮团目前有28名华裔，其余6人则是友族。

“如今大部分年轻不愿意加入龙狮团，之前已加入龙狮团的年轻人如今都要踏入社会，包括一些需要到外地寻生计，导致一些龙狮团出现青黄不接。”

推优惠配套“薄利多销”

至于价格方面，该负责人指包公庙龙狮团价格一如往常，甚至已有推出优惠配套，务求起到“薄利多销”效果，吸引更多人预约舞龙舞狮表演。

该负责人指出，舞龙舞狮成本费用颇高，以去年（2018年）作为例子，光是费用就花了大概1至2万令吉左右，开支包括汽油费、更换轮胎费以及打棚龙狮团员的伙食费等，参与打棚的龙狮团员要等到1年后，平均1人仅分得约500令吉“利是”。

“每次打棚后，所得收入须扣除开支后，才平均分给团员，所以收入相当微薄。”

他说，加入包公庙龙狮团，是因为对传承中华文化抱有热忱，非为赚钱。

他指出，该龙狮团每天均有排练，练习时间是从下午5时练习至晚上10时结束，因为该团不仅要应付每年的新春打棚，也有出征各大小型的舞龙舞狮比赛。

未来或增设麒麟表演

配合今年为猪年，负责人表示打棚的时候，会在表演场地置放多个Q版卡通猪作为装饰。他补充，该龙狮团目前只有提供舞龙舞狮表演，不过将来可能会增设麒麟表演。

在获奖方面，包公庙龙狮团于去年（2018年）共赢得3个奖项，包括三圣宫杯国际赛传统舞狮组冠军、三圣宫全州赛的传统舞狮组季军及全国龙狮总会分区赛季军，表现非常出众。

包公庙龙狮团价格：

类型 价格 高桩醒狮（1头） 388令吉 传统青（财神青） 288令吉 舞金龙（1条） 388令吉 双狮（高桩） 688令吉 夜光狮（高桩） 688令吉 8头醒狮齐贺岁 888令吉

山打根包公庙龙狮团的舞狮队队员及教练合影。

高桩舞狮表演。

山打根包公庙龙狮团的舞龙队队员及教练合影。





