马币疲弱运费大增·进口年花涨价
马币疲弱运费大增·进口年花涨价
報導: 陳玉思
（亚庇22日讯）马币贬值、运费上涨，导致今年从外国进口的迎春年花成本涨价约10%，但花庄、花圃照样引进各种艳丽的年花，希望刺激消费人的购买欲。
本地花圃业者和鲜花及年花批发商受询时表示，受到令吉疲弱及运输费上涨影响，进口年花全都涨价，本地种植的年花则保持旧价。
位于达迈的繁荣花庄东主陈太今日受访时指出，其花庄从台湾、泰国、中国等进口的年花有桃花、兰花、银柳、火鹤花等；本地年花有万紫千红、菊花、杜鹃花、玫瑰花等。
她表示，近年来相当受欢迎的猪笼草，今年也相当热销，每盆68令吉；而本地新春市场最常见的年桔，售价介于248至688令吉，高度从2尺至5尺，顾客可按各自经济能力选购。
她说，今年1月初就有顾客开始上门找年花，酒店也如往年般下订单。
“相信是经济不景的关系，今年可明显看到一些顾客买少一点，缩减开支。尽管如此，我还是没有减少进货，种类多才能提供不同的选择满足顾客的需要。”
“这批年花卖得出就赚钱，卖不出就亏本，做生意没有必赚的。”
由于部分人会在农历新年前夕才打扫屋子和买花装饰住家，所以其花庄会开业至除夕早上，方便顾客上门选购。
中国进口 每盆6388
9尺金桔 上市
9尺高的四季金桔，你见过吗？
本地鲜花及年花批发商绿园种植在这个农历新年，特别从中国进口9尺高的四季金桔，相信是本地首个进口体积如此高大的年桔。
绿园种植负责人林栯程表示，其公司共引进4盆9尺高的四季金桔，每盆售价6388令吉，由于体积过大，无法带到市面上摆卖，只能接受订单再送到客人住家或办事处。
运费涨马币弱 年花起价
林栯程指出，除了大金桔之外，他们也有售卖小型的四季金桔，售价188令吉，深受民众欢迎；而寓意猪笼入水，袋袋平安的猪笼草，也是热门年花之一，售价介于28令吉至88令吉。
他受访时表示，由于运费涨价，以及马币疲弱，进口年花较往年涨价约10％，但他相信人们还是会舍得消费，毕竟过年是华人传统里最大的节日。
林栯程于日前在333商场夜市开始摆卖年花，人潮和民众购买力比其想像中理想；接下来准备于本月25日起至2月4日，在城中城新春嘉年华参与摆卖，他预估会有更热烈的反应。
“一般新年越靠近，人们就会越舍得消费，而且不少人也开始出花红和薪水，相信新春嘉年华将迎来热烈的采购年货及年花热潮。”
评论