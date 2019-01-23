马币疲弱运费大增·进口年花涨价 （亚庇22日讯）马币贬值、运费上涨，导致今年从外国进口的迎春年花成本涨价约10%，但花庄、花圃照样引进各种艳丽的年花，希望刺激消费人的购买欲。

农历新年即将来临，不少市民开始办年货，年花亦不可缺少。位于达迈的繁荣花庄从外国进口艳丽的兰花及各类年花，让人们选购为家居和办公室营造春节气氛。

報導: 陳玉思

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（亚庇22日讯）马币贬值、运费上涨，导致今年从外国进口的迎春年花成本涨价约10%，但花庄、花圃照样引进各种艳丽的年花，希望刺激消费人的购买欲。

本地花圃业者和鲜花及年花批发商受询时表示，受到令吉疲弱及运输费上涨影响，进口年花全都涨价，本地种植的年花则保持旧价。

位于达迈的繁荣花庄东主陈太今日受访时指出，其花庄从台湾、泰国、中国等进口的年花有桃花、兰花、银柳、火鹤花等；本地年花有万紫千红、菊花、杜鹃花、玫瑰花等。

她表示，近年来相当受欢迎的猪笼草，今年也相当热销，每盆68令吉；而本地新春市场最常见的年桔，售价介于248至688令吉，高度从2尺至5尺，顾客可按各自经济能力选购。

她说，今年1月初就有顾客开始上门找年花，酒店也如往年般下订单。

“相信是经济不景的关系，今年可明显看到一些顾客买少一点，缩减开支。尽管如此，我还是没有减少进货，种类多才能提供不同的选择满足顾客的需要。”

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“这批年花卖得出就赚钱，卖不出就亏本，做生意没有必赚的。”

由于部分人会在农历新年前夕才打扫屋子和买花装饰住家，所以其花庄会开业至除夕早上，方便顾客上门选购。

繁荣花庄售卖的年桔高度从2尺至5尺年桔，顾客可按各自需求和经济能力选购。

中国进口 每盆6388

9尺金桔 上市

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9尺高的四季金桔，你见过吗？

本地鲜花及年花批发商绿园种植在这个农历新年，特别从中国进口9尺高的四季金桔，相信是本地首个进口体积如此高大的年桔。

绿园种植负责人林栯程表示，其公司共引进4盆9尺高的四季金桔，每盆售价6388令吉，由于体积过大，无法带到市面上摆卖，只能接受订单再送到客人住家或办事处。

运费涨马币弱 年花起价

林栯程指出，除了大金桔之外，他们也有售卖小型的四季金桔，售价188令吉，深受民众欢迎；而寓意猪笼入水，袋袋平安的猪笼草，也是热门年花之一，售价介于28令吉至88令吉。

他受访时表示，由于运费涨价，以及马币疲弱，进口年花较往年涨价约10％，但他相信人们还是会舍得消费，毕竟过年是华人传统里最大的节日。

林栯程于日前在333商场夜市开始摆卖年花，人潮和民众购买力比其想像中理想；接下来准备于本月25日起至2月4日，在城中城新春嘉年华参与摆卖，他预估会有更热烈的反应。

“一般新年越靠近，人们就会越舍得消费，而且不少人也开始出花红和薪水，相信新春嘉年华将迎来热烈的采购年货及年花热潮。”

这个农历新年，本地鲜花及年花批发商绿园种植特别从中国进口9尺高的四季金桔，每盆售价6388令吉。

华人喜欢购买好意头的花卉或盆栽，增添福气，寓意猪笼入水，袋袋平安的猪笼草，成为热门年花之一。

位于达迈的繁荣花庄配合猪年，引进可爱的猪只盆栽饰物，应景又好看。







繁荣花庄提供多种类的年花让顾客选购，有桃花、银柳、火鹤花、万紫千红、菊花、杜鹃花及玫瑰花等。





