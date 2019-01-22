教育改革迈向永续未来 谢富年：教育是脱离贫困的最佳路径。我见证了贫困对身边许多儿时同伴的家庭带来莫大影响，即贫困如何成为同伴升学求知的障碍，也成为个人发展才能的拌脚石。

丹斯里谢富年博士 双威集团创办人兼主席，同时也是5星QS世界级私人大学双威大学的荣誉校长。他更是全马最大型教育社会企业谢富年基金会的创始信托人。

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俗语说：一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。

我深信，教育是脱离贫困的最佳路径，也是我在霹雳小镇布先（Pusing）的成长岁月中，所体会到的信念。我见证了贫困对身边许多儿时同伴的家庭带来莫大影响，即贫困如何成为同伴升学求知的障碍，也成为个人发展才能的拌脚石。

看看时下的全球趋势，我不确定我们仍以类比时代（analogue-era）为主的马来西亚教育体系，是否符合我们生活在数码时代的孩子。其实，世界经济论坛曾提出，有65%的时下小学生，未来将从事目前还不存在的工作。

在这个变幻莫测的世界，我们该如何为下一代做好充足准备？首先，我们应该先真诚地重新评估教学方式、内容和地点。这已是个必要之举。在一个或许是由机械人和人工智能左右的未来，我认同美国教育家约瑟夫奥恩的看法，即我们必须转变我们的焦点，从灌输“思想附属品”知识体，变成鼓励“思想建设”，即具有认知能力的受训思维，如思辨能力、系统思维、企业精神及敏捷文化。

其次，知识可轻易和可即时获取的世界，改写了终身学习概念的原意。教育不是在毕业与获取证书之后就告一段落了。实际上，根据未来主义者艾文托夫勒所言：“21世纪的文盲不是无法阅读或书写者，而是无法、忘却和需要重新学习者。”

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因此，打造出一套能够培育孩子想像力与好奇心的教育系统，是关键之举。这有助灌输他们对终身学习的思维与习惯。只需观察两岁的儿童，就会发现他们自然展现出的好奇心。快转20年，当年的儿童正准备从大学毕业。但是工业时代所推崇的那种职员必须遵从上司的制度，早已毁了他们原有的好奇心和想像力。

探访校园



热心教育的谢富年经常探访校园，并从莘莘学子口中了解学习内容。

开幕典礼



谢富年（左三）和其基金会捐献500万令吉予布先喜洲华小提升校舍及设备后，日前与嘉宾们为喜州华小丹斯里谢富年博士行政楼主持开幕典礼。

不过，想像力、好奇心和创意，是我们在机械时代中所需要的特质。这也是人类与机械的分别，让我们得以掌控机械，也是艺术与人文方面的重要技能。因此，我们需要从科学、技术、工程和数学（STEM）教育系统，晋升为科学、技术、阅读、书写、工程、艺术与数学（STREAM）教育体系。

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良好的价值观极重要

除此之外，领导能力、热忱、团队合作和包容性也是需要培育的特质。对马来西亚和亚洲而言，包容性特别重要，因为我们的多元与遗传基因。许多企业在招聘时都会列出这些特质。体育提供一个栽培这些特质的最佳平台。我们需要更注重体育，然而，在此要提到，我们周边有越来越多的草场逐渐消失。

简而言之，我们需要的不仅是把经济、社会与科技领域变动纳入考量的系统，还需要一个能够让年轻一代重塑思维的体系。不只是以课程作为实验，还要包含课室设计、教师的角色、家庭环境和提供可负担的优质教育。换言之，我们需要全面的方案，以及一个详尽的改革议程。

第三，我全力支持首相敦马哈迪所呼吁，即我们的教育体系要涵盖年轻一代的教学与注入优良价值。常言道：性格决定命运。性格则是由我们所选的价值而定。哪些价值能够影响我们的年轻一代？我们双威集团的核心价值是诚信、谦逊与出众。其中还有礼让、恻隐之心、同理心、感激之情、礼节、尊重和严谨的职业道德准则。

良好的价值观极为重要。过去200年，全球经历良好的经济成长。进步与繁荣值得关注，但也有代价。在社会、环境与经济发展之际，我们如今要面对连带而来的挑战。我们在测试地球生态系统的极限。以及逐渐扩大的不平等与财富差距，威胁我们的社会结构及社区凝聚力。

超越这些挑战，不只是需要知识和技能，而是思维的改变及培育正确的价值。

身为双威集团掌舵人的谢富年展现了卓越管理能力而获授予MIM Court of Emeritus Fellow。

改革教育体系应即刻开始

若要改革我们的教育体系，我们需要先找出问题所在，探讨我们的现况和规划如何走向终点站的路线。我们有许多研究、许多建议和无数的大蓝图。然而，相关利益者鲜少被纳入考量。应该说，他们就犹如毫无关系者！

我的一些建议是：作为起点，我呼吁政府设立一个具有行动力的教育委员会，特别是考量到该领域的发展对国家非常重要，它应该由首相担任主席。

委员会成员应该包含相关部门，如教育、人力资源、卫生、国际贸易及工业部，以及妇女、家庭及社会发展部。它应该加入其他主要相关利益单位——领域、社会团体、协会、专家，以及关键的年轻一代。因此，这会成为一个从综合与跨界角度监察知识领域的委员会。它将确认目标、列出与监督企划进度，以及最重要的成果。

显然，州政府是拥有所需资源去整合上述所有元素的单一机构。可是，政府的角色应该专注在打造正确的生态系统、培育及有效管理它，而非设下特定且狭隘的目标。例如，政府的责任不是提升国内大学的排名，而是创造正确的生态系统、提供一个公平的平台，以及容许良性竞争。

其次，技职教育与培训（TVET）计划需要一臂之力。TVET应被重新定位，在就业时与学术证书具有同等地位。目前，TVET始终太着重在技术培训人员和官方组织，而非计划中的两大关键元素——领域和学生。

TVET必须要由领域带动。其关键绩效指标（KPI）必须是毕业生的就业率。TVET的检讨，不是只能带来小幅度成就的零星调整。

有人会提出说，政府没有能力推行我所提出的数个倡议，因为财务上受限制。我认为这是一个错误的假设。真正的疑问应该是：我们是否能够接受？

担任双威大学荣誉校长的谢富年（站者右六）呼吁政府设立一个具有行动力的教育委员会。

让下一代追求梦想

在吉隆坡双威城，我们已透过旗下三家教育机构——双威大学、双威学院和双威国际学校，推行部分的概念。学生似乎都乐于接受我们所实行的倡议。

其中一个例子是课室设计、教学方式与课程。我们打造了双威创新实验室（Sunway Innovation Labs）和创客空间（Makerspace）。这些空间让他们学习到设计思维与企业精神，以及课堂上不注重却对未来发展很重要的技能。透过这些空间，希望能够协助学生着手于解决实际问题的各种企划。

在进行一个真正、有意义的企划时，他们能够借此深入探索知识，同时发掘思辨能力、创意和沟通技巧。专题式学习（project-based learning）能够激发出师生的创意能量。

我要进一步说明，这些空间与传统课室的设定有别。他们可以自由活动、放松心情，以及营造一个带动创意的氛围。

在一个创意被视为国家、机构与社区发展最大动力的时代，我们必须尽我们所能去创造一个能够促进交流和激发想象力的机会。

不过，教育不仅让年轻一代与其家人在不确定的未来中能够有所掌握。以字面上的意思而言，教育是让下一代能够享有美满的生活。

双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年博士

