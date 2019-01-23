一喝醉酒发难·恶夫掏枪殴妻 （保佛22日讯）丈夫发酒疯与妻子争吵后，转身入厨房拿土枪，上子弹后以枪口对着妻子及年仅8岁的孩子，吓得母子冲出屋外向邻居求助。

警员在案发现场搜证。

（保佛22日讯）丈夫发酒疯与妻子争吵后，转身入厨房拿土枪，上子弹后以枪口对着妻子及年仅8岁的孩子，吓得母子冲出屋外向邻居求助。

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丈夫随即追出屋外，将土枪放入车内后抓着妻子，对着妻子的嘴巴猛捶，妻子几经挣扎才得以脱身，带着孩子逃往娘家再报警求助。当警方赶到现场时，嫌犯已带着土枪逃之夭夭。

多次拿枪威胁

上述事故于本月20日晚上9时发生在瓜拉班尤感邦哥罗沃。据受害者口供，嫌犯（受害者丈夫）已非首次拿枪威胁她，过去也因嫌犯发酒疯，曾经3次以枪口对着受害者。

保佛警区主任阿兹米今日在群组向媒体表示，嫌犯来自古打毛律。据受害者的说法，嫌犯平日不多话，但喝醉后彷佛换了个人，脾气暴躁且经常闹事。

他也说，嫌犯拥有土枪，平时用布包裹并放在厨房，一旦酒醉，便拿枪威胁妻儿，而且已经发生了3次。

据案情，嫌犯与受害者（38岁，家庭主妇）结婚18年，育有6名孩子。

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事发当天，受害者与8岁的儿子一早回娘家，直到晚上9时才返家。母子一踏入家门，便看见嫌犯发酒疯。嫌犯指着受害者胡骂一通，受害者无法压抑怒气，便和嫌犯吵起来。嫌犯突然转身进入厨房，

拿出土枪，上了子弹后枪口对准母子俩，企图开枪。

受害者吓坏，跑出屋外向邻居求助。嫌犯随即追出，将土枪放到车上后，强拉妻子并朝她的嘴部猛捶。受害者挣脱后即拉着孩子逃回娘家。嫌犯没有追上去，受害者在家人的陪同下报警求助。

追缉逃逸嫌犯

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警方赶到现场时，嫌犯已带着土枪逃之夭夭。警方已展开缉捕行动，并援引刑事法典第506条文（刑事恐吓）调查此案。

