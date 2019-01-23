英专员署与沙旅游部合作·关注环保盗猎课题 （亚庇22日讯）英国驻马来西亚最高专员署将与沙巴旅游、文化及环境部保持高度的合作。

左起为州旅游、文化及环境部长刘静芝与英国驻马最高专员署领事部主管宋凯伦及英国驻沙巴荣誉领事大卫波威合影。

（亚庇22日讯）英国驻马来西亚最高专员署将与沙巴旅游、文化及环境部保持高度的合作。

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英国驻马最高专员署领事部主管宋凯伦表示，英国驻马最高专员署密切关注环境保护及野生动物非法交易等课题。

宋凯伦是拜会州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝时，如此指出。在场者包括该部门常务秘书威廉巴雅与沙旅游局总经理苏再妮等。

马学生爱赴英深造

宋凯伦说，大马与英国拥有深厚的教育关系，众多的大马学生负笈到英国留学，成为大马学生第二大深造的国家。

“英国所提供的奖学金计划是让大马学生赴笈英国深造的有利因素。”

她亦表示，在了解刘静芝及沙巴旅游部推行的各项旅游促销计划后，希望有更多的英国游客前来沙巴旅游。

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她也赞赏刘静芝兼掌3个重大职责，即旅游、文化与环境，虽然忙碌但也非常投入。

“我曾在去年8月份与刘静芝会面，讨论沙巴的旅游业及环境清洁等课题，不单只是城市的清洁，也须顾及乡村及海滨的清洁。”

她也向刘静芝介绍，大卫波威将出任英国驻沙巴荣誉领事。

放眼招欧澳纽游客游沙

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刘静芝表示，沙巴旅游局目前刻正积极放眼欧洲、澳洲及纽西兰等国家的旅游市场，希望吸引更多来自世界各国的游客，前来沙巴旅游。

