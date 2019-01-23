英专员署与沙旅游部合作·关注环保盗猎课题
2019-01-23 08:43
英专员署与沙旅游部合作·关注环保盗猎课题
（亚庇22日讯）英国驻马来西亚最高专员署将与沙巴旅游、文化及环境部保持高度的合作。
（亚庇22日讯）英国驻马来西亚最高专员署将与沙巴旅游、文化及环境部保持高度的合作。
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英国驻马最高专员署领事部主管宋凯伦表示，英国驻马最高专员署密切关注环境保护及野生动物非法交易等课题。
宋凯伦是拜会州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝时，如此指出。在场者包括该部门常务秘书威廉巴雅与沙旅游局总经理苏再妮等。
马学生爱赴英深造
宋凯伦说，大马与英国拥有深厚的教育关系，众多的大马学生负笈到英国留学，成为大马学生第二大深造的国家。
“英国所提供的奖学金计划是让大马学生赴笈英国深造的有利因素。”
她亦表示，在了解刘静芝及沙巴旅游部推行的各项旅游促销计划后，希望有更多的英国游客前来沙巴旅游。
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她也赞赏刘静芝兼掌3个重大职责，即旅游、文化与环境，虽然忙碌但也非常投入。
“我曾在去年8月份与刘静芝会面，讨论沙巴的旅游业及环境清洁等课题，不单只是城市的清洁，也须顾及乡村及海滨的清洁。”
她也向刘静芝介绍，大卫波威将出任英国驻沙巴荣誉领事。
放眼招欧澳纽游客游沙
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刘静芝表示，沙巴旅游局目前刻正积极放眼欧洲、澳洲及纽西兰等国家的旅游市场，希望吸引更多来自世界各国的游客，前来沙巴旅游。
文章来源：星洲日报.沙巴.2019.01.22
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