指公园遭盗木诋毁政府·潘明丰要造谣者道歉 （山打根22日讯）州青年及体育部长拿督潘明丰要造谣者公开道歉！

热带雨林公园未发生非法砍伐事件，而是遭狂风暴雨所致。

（山打根22日讯）州青年及体育部长拿督潘明丰要造谣者公开道歉！

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目前有视频在网上疯传，一名华裔男子疑用手机到热带雨林拍摄视频，并在视频中声称位于俊源新村的山打根热带雨林公园发生盗木案，有不少树木遭非法砍伐。

潘明丰也是丹绒巴拔区州议员，他在今日发文告严厉谴责上述造谣者，并指视频里声称的新政府纵容非法盗木活动是一项毫无根据的指控，并且诋毁新政府名誉。

“造谣者未向沙巴州森林局求证，在社交媒体上大肆宣传不实消息，是一种极为不负责任行为。”

潘明丰昨日（21日）傍晚亲临热带雨林公园视察，包括向正在徒步的民众了解详情，获民众告知公园里的倒树并非因非法砍伐所致，而是被狂风刮倒。

他也发现公园里的倒树都有断折痕迹，相信是狂风造成，而非如视频里声称的非法砍伐所致。

潘明丰后来向森林局首席护林员拿督马索再尼求证，并获得一份官方报告，根据该报告显示，由于去年8月17日晚上7时至8时的一场狂风暴雨，造成149棵树被狂风刮倒，受影响面积为20英亩。

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他指出，热带雨林公园于去年8月18至20日期间，关闭长达3天，以便该公园职员清理步行道上的倒树。该公园已于去年8月21日重新开放。

州青年及体育部长潘明丰前日（21日）到热带雨林公园视察倒树情形。