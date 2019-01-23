游击队纳课纲联邦权限·尤索耶谷下月晤教长探讨 （亚庇22日讯）州教育及革新部长拿督尤索耶谷今日支持前首席部长拿督杨德利的建议，将神山游击队的抗日事迹纳入小学教科书，让全民得知这段历史。

（亚庇22日讯）州教育及革新部长拿督尤索耶谷今日支持前首席部长拿督杨德利的建议，将神山游击队的抗日事迹纳入小学教科书，让全民得知这段历史。

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不过，他强调，州政府没有权力将神山游击队的抗日事迹纳入小学课本，这是联邦教育部的权力。

尤索耶谷说，他准备在下月15日出席联邦教育部中央执行会议时，向教育部长马智礼提出这项建议，探讨可行性。

尤索耶谷今日出席SIDMA体育学院和三方，即州青体育及体育部、KK EVENT HOUSE 及FORTIS INVICTUS公司签署合作意向书后，接受媒体访问时这样表示。

杨德利昨日指出，除了一年一度的烈士牺牲纪念日，神山游击队的历史事迹鲜少被媒体和民众提及，很多马来西亚人，甚至沙巴人都不知道这段历史。

有鉴于此，杨德利建议有关当局将神山游击队的抗日事迹应该纳入小学课本。