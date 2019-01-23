华为荣耀View20本月26日大马发售 荣耀View20是首个采用华为顶级麒麟980处理器的荣耀系列智能手机，备有3种版本，分别是128GB储存量配搭6GB记忆体的低配版，高配版则有126GB或256GB储存量配搭8GB记忆体；颜色方面则有魅丽蓝或红、魅海蓝和幻夜黑供选择。

荣耀View20的的高水准摄像功能是此产品的最大卖点之一，其后置摄像镜头拥有4800万像素。(图：星洲日报)

（巴黎23日讯）中国科技巨头公司华为正式向全球推介2019年的首个旗舰手机荣耀View20（HONOR View20）。此款手机将从本月26日起，正式在大马发售。

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荣耀View20于去年12月在中国正式亮相后，华为荣耀总裁赵明今日在法国当地时间下午5时（大马时间23日午夜12时），在巴黎普莱耶尔音乐厅向全球发布时，宣布上述发售日期。星洲日报也受邀随团采访。

荣耀View20是首个采用华为顶级麒麟980处理器的荣耀系列智能手机，备有3种版本，分别是128GB储存量配搭6GB记忆体的低配版，高配版则有126GB或256GB储存量配搭8GB记忆体；颜色方面则有魅丽蓝或红、魅海蓝和幻夜黑供选择。

大马售价方面，本月26日率先在大马登场的手机版本为6+128GB版本（幻夜黑和魅海蓝），定价在1999令吉；8＋256GB版本则定价在2499令吉（魅丽蓝），同版本的魅丽红款式则较后才来到大马。

至于荣耀与意大利时尚品牌莫斯奇诺（Moschino）合作推出，Moschino图像为手机背部图案的特别版，则有待荣耀与该品牌公司商议后决定推出市场的时间。

同时，赵明也在发布会上推介荣耀的3个新产品，分别是荣耀智能手表（HONOR Magic Watch），荣耀手环4（HONOR Band 4）和荣耀无线蓝牙耳机（HONOR FlyPods Lite）。

他也宣布，荣耀品牌的HONOR标志将从红蓝的固定颜色改为幻变色，反映出年轻人的活力及动态，以迎合年轻人的市场，此举也被视为荣耀品牌的大跃进。

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世界首个纳米麒麟

980人工智能芯片组

荣耀View20带着多种亮点现身华丽登场，赵明有信心，此款手机将成为智能手机的基准，其他科技公司将追随荣耀的脚步。

其中最耀眼的莫过于，这是荣耀品牌首次采用世界首个7纳米麒麟980人工智能芯片组。

荣耀View20的摄像功能可谓此产品的最大卖点，后置摄像头设有号称智能手机最高的4800万像素，加上TOF体深感镜头，支持自动对焦，可拍下超清也更立体的照片，让手机用户从摄像中“看见你所看不见”的东西。前置自拍摄像头则有2500万像素。

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其他关键功能包括可支援人工智能物件鉴定功能，如拍苹果后可计算出此水果的卡路里。

外观上，此款手机有6.4寸显示屏（分辨率为2310x1080像素），机身延续全面屏设计，号称魅眼全视屏。荣耀View20也是世界上第一款使用纳米光刻技术，在手机背面创建隐形纳米纹理的智慧型手机，手机背的流线型设计让手机更具现代感。

续航方面，荣耀View20的电池容量为4000mAh，支持超快速充电。

逾700令吉礼物

送首批购买者

大马华为将配合荣耀View20于1月26日在大马登场，为荣耀粉丝送大礼。

大马华为将通过在1 Utama购物广场底楼举办的巡回活动，以先到先得的方式，于1月26日及27日向购买者送出价值超过700令吉的礼物。

其中，在巡回活动中购买任何6+128GB（幻夜黑和魅海蓝）或8+256GB（魅丽蓝）版本荣耀View20手机的首200名顾客，可获得1个全新上市的荣耀智能手表（HONOR Watch Magic）和1个荣耀背包；接下来的800名顾客则可获得荣耀手环4（HONOR Band 4）和1个荣耀背包。

此外，顾客也可通过签购明讯（MAXIS）两年后付配套的方式购买荣耀View20，详情可前往1 Utama广场新翼的明讯中心询问详情。





莫斯奇诺总经理加百利（右）现身荣耀View20发布会，与赵明向媒体展示此手机。

全球各地的媒体对新推出的荣耀View20深感兴趣，试用其功能。

荣耀View20的手机背面采用流线型设计，显而易见的V型线条为手机增加现代感。

赵明在巴黎向全球媒体发布旗舰手机荣耀View20。

（本报特派/刘振仪）