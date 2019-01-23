黄天发：加强效率·福利局行政重组 （亚庇22日讯）配合新州政府讲求人民福利至上的执政理念，沙巴公共福利局进行行政改组，加强办事效率和提高专业形象。

州公共福利局新任总监慕京都林（左）与新任副总监娜塔莉。

（亚庇22日讯）配合新州政府讲求人民福利至上的执政理念，沙巴公共福利局进行行政改组，加强办事效率和提高专业形象。

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全面采用电子福利服务

州卫生及人民和谐部长拿督黄天发表示，这项整顿的出发点为建立廉正和卓越表现的工作士气，杜绝职场贪污和积极的照顾贫病孤老群体的福利。

他说，新委任的福利局总监和副总监负责重新检讨县级福利传递系统，消除落后的做法，全面采用高效率的电子福利服务系统。

他也指示福利局重新检讨障残人学校的课程，确保课程内容符合时宜和时需，而这方面不妨和非政府组织及私人界展开合作。

黄天发是今日见证福利局新任总监慕京都林和副总监娜塔莉伽巴受委的仪式上，如是说。慕京在州福利局服务长达34年，娜塔莉也有25年服务年资。

建议与学校组织合作

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另一方面，黄天发提议该局与学校、国内和国际非政府组织以及私人界合作，推出新的亲民服务计划。

他说，该局下一步应该检讨现有的福利机构以及家访委员会，委任更适合的人选担任成员。

他也促请福利局属下各部门主管检讨儿童之家的设施，为这些孩子提供补习班。

“我也要福利局认真看待被搁置和有毛病的福利计划，譬如被联邦政府取消的斗湖小型儿童之家。”

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黄天发希望在新总监领导下，福利局能够建立起关心人民和高办事效率的形象。他认为，所有福利官员应该再培训，导正观念以及掌握新技能。

他要求福利官员包括总监勤下乡，监督各项任务及计划的执行，确保政府的援助顺利到达目标群众，避免被投诉。