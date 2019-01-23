拜年遇马青反废死运动·林吉祥支持者人墙挡下 行动党资深领袖林吉祥今早到甘榜拉惹拜年，遇到由马青组成的反废死联盟要求其签署反对废死运动，惟在林吉祥拒绝对方后，双方立即擦出“火”花，火药味十足！

（金马仑23日讯）行动党资深领袖林吉祥今早到甘榜拉惹拜年，遇到由马青组成的反废死联盟要求其签署反对废死运动，惟在林吉祥拒绝对方后，双方立即擦出“火”花，火药味十足！

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林吉祥今早8时莅临甘榜拉惹，他原在醒狮团的陪同下向在场的民众拜个早年，反废死联盟成员则于上午7时开始在当地举行讲座和反废死签名运动。

该联盟众团员见状后随同林吉祥进入一家茶室，并要求林吉祥签署反废死。林吉祥的支持者马上以人墙将马青的团员挡下，并要求对方马上离开茶室。

双方僵持了大约5分钟，该联盟坚持茶室是公众地方，任何人都可进入；行动党的支持者则一直促对方出去，指今天的目的是要贺年，继而要求对方不要踩场。

期间，现场不断听见反废死联盟的团员高喊“反对废死”，而行动党的支持者则高喊“恭喜发财”。

随着该联盟团员返回自己的摊位继续进行签署反废死运动后，行动党这方的醒狮团就响起锣鼓声，而马青一方则开大音乐的声量，双方继续僵持。

之后，林吉祥在行动党众领袖的陪同下继续扫街拜票，这场风波才落幕。





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