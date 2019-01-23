郑丁贤·扭扭舞和皇后的贞操
有人认为，法官、总检察长、法律部长都是人，需要社交，也需要放松和娱乐；大家一起扭一扭，有何不可！
首席大法官、总检察长、法律部长，以及一众律师们，齐齐下舞池，一同跳扭扭舞（Twist）。
影片出街，引起争议，堪称司法扭扭舞风波。
有人认为，法官、总检察长、法律部长都是人，需要社交，也需要放松和娱乐；大家一起扭一扭，有何不可！
晚宴主办方沙巴律师公会还强调，如果跳跳舞也受到约束，那真是司法界的悲哀。
站在一般的角度，看来不是问题。法官、总检察长、法律部长，虽然都上了年纪，舞步跟不上音乐节奏，下半身和配合不到上半身，但是，能够扭一扭，至少还显得有些活力。
但是，慢着，跳舞不是问题，跳舞的对象才是问题。
法官、总检察长、法律部长，以及律师，虽然都是法律相关人员，不过，角色不同，也有利益冲突。
律师受雇于客户，为客户的利益服务；法律部长是政府法律政策的代表，为政府的利益服务；总检察长是起草法律，也是司法的最高执行者；至于首席大法官，更加非同小可，那是法律的最高仲裁者，也是守护司法，保护人民的最后一道防线。
大家应该看得出来，他们之间的关系，应该是“没有任何关系”才是正常关系。彼此隔着一道清楚的分界线，在各自范围内执行本身的工作，才能确保法律能够独立的运作。
试想，如果大家的关系熟络，在法庭相见，称兄道弟，于是，客户的利益和政府的利益，政府的利益和人民的利益，可能就在无形中，或是无意中妥协了，这就违反了司法的正义原则。
当然，人们可以说，只是跳跳舞，没那么严重吧。
但是，在法治严明的西方社会，别说一起跳舞，即使是同时出席一个晚宴，都是禁忌。
有个说法，法官的操守，必须像是皇后的贞操，不容任何的置疑。
话说，古罗马凯撒当政，有一次，罗马举行波娜女神纪念仪式，依照当时的习俗，男人必须离开家中。
这一天，凯撒的妻子庞贝亚留在家里，据说，家中出现了一个男人，消息很快传遍了整个罗马城。
凯撒在听到这件事后，马上休妻。
在法庭上，凯撒说，他并不相信庞贝亚会与其他男人有染。但是，他为了维护清白和信誉，必须向人民交代。
故事虽然带有封建色彩，也对女性不公，但是，以皇后的贞操，对照法官的操守，两者都有特殊身份，清白不能被怀疑，否则如何取信于人？
更何况，2009年法官道德准则第8项阐明：
（1）一名法官必须确保他在法律事务之外的活动，不会让人对他担任法官的公正性产生合理怀疑，或会影响他执行司法任务的正当表现。
（2）一名法官必须避免和法律专业人员，特别是在他的法庭执行任务者有密切关系，若这种关系会让人产生合理怀疑或认为会有偏私。
（3）一名法官应该避免成为任何组织的成员，或参加可能被认为会影响他处理案件的公正性的任何公共讨论。
这就是法治社会对法官的高度要求。
或许，人们会问说，按照如此要求，法官不就很孤独？
是的，西方国家大部分法官，都是孤独的，他们过着没有社交，隐秘的生活。
社会赋予法官很高的地位，相对的，法官也必须牺牲自己的部分自由；公平得很。
文章来源：
星洲日报／非常常识‧作者：郑丁贤‧《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.23
郑丁贤·扭扭舞和皇后的贞操
首席大法官、总检察长、法律部长，以及一众律师们，齐齐下舞池，一同跳扭扭舞（Twist）。
影片出街，引起争议，堪称司法扭扭舞风波。
有人认为，法官、总检察长、法律部长都是人，需要社交，也需要放松和娱乐；大家一起扭一扭，有何不可！
晚宴主办方沙巴律师公会还强调，如果跳跳舞也受到约束，那真是司法界的悲哀。
站在一般的角度，看来不是问题。法官、总检察长、法律部长，虽然都上了年纪，舞步跟不上音乐节奏，下半身和配合不到上半身，但是，能够扭一扭，至少还显得有些活力。
但是，慢着，跳舞不是问题，跳舞的对象才是问题。
法官、总检察长、法律部长，以及律师，虽然都是法律相关人员，不过，角色不同，也有利益冲突。
律师受雇于客户，为客户的利益服务；法律部长是政府法律政策的代表，为政府的利益服务；总检察长是起草法律，也是司法的最高执行者；至于首席大法官，更加非同小可，那是法律的最高仲裁者，也是守护司法，保护人民的最后一道防线。
大家应该看得出来，他们之间的关系，应该是“没有任何关系”才是正常关系。彼此隔着一道清楚的分界线，在各自范围内执行本身的工作，才能确保法律能够独立的运作。
试想，如果大家的关系熟络，在法庭相见，称兄道弟，于是，客户的利益和政府的利益，政府的利益和人民的利益，可能就在无形中，或是无意中妥协了，这就违反了司法的正义原则。
当然，人们可以说，只是跳跳舞，没那么严重吧。
但是，在法治严明的西方社会，别说一起跳舞，即使是同时出席一个晚宴，都是禁忌。
有个说法，法官的操守，必须像是皇后的贞操，不容任何的置疑。
话说，古罗马凯撒当政，有一次，罗马举行波娜女神纪念仪式，依照当时的习俗，男人必须离开家中。
这一天，凯撒的妻子庞贝亚留在家里，据说，家中出现了一个男人，消息很快传遍了整个罗马城。
凯撒在听到这件事后，马上休妻。
在法庭上，凯撒说，他并不相信庞贝亚会与其他男人有染。但是，他为了维护清白和信誉，必须向人民交代。
故事虽然带有封建色彩，也对女性不公，但是，以皇后的贞操，对照法官的操守，两者都有特殊身份，清白不能被怀疑，否则如何取信于人？
更何况，2009年法官道德准则第8项阐明：
（1）一名法官必须确保他在法律事务之外的活动，不会让人对他担任法官的公正性产生合理怀疑，或会影响他执行司法任务的正当表现。
（2）一名法官必须避免和法律专业人员，特别是在他的法庭执行任务者有密切关系，若这种关系会让人产生合理怀疑或认为会有偏私。
（3）一名法官应该避免成为任何组织的成员，或参加可能被认为会影响他处理案件的公正性的任何公共讨论。
这就是法治社会对法官的高度要求。
或许，人们会问说，按照如此要求，法官不就很孤独？
是的，西方国家大部分法官，都是孤独的，他们过着没有社交，隐秘的生活。
社会赋予法官很高的地位，相对的，法官也必须牺牲自己的部分自由；公平得很。
文章来源：星洲日报／非常常识‧作者：郑丁贤‧《星洲日报》副执行总编辑·2019.01.23