白宫否认取消月杪中美谈判‧美国道指跌幅收窄至301点 美股周二（1月22日）复市，早段承接欧亚股市跌势，道指低开98点，受到英国《金融时报》有关美国因缺乏进展而取消与中国官员的筹备性贸易磋商的报道影响，跌幅曾扩大至462点，其后白宫首席经济顾问库德洛否认有关报道的内容，道指跌幅收窄。

（图：美联社）

（纽约23日讯）美股周二（1月22日）复市，早段承接欧亚股市跌势，道指低开98点，受到英国《金融时报》有关美国因缺乏进展而取消与中国官员的筹备性贸易磋商的报道影响，跌幅曾扩大至462点，其后白宫首席经济顾问库德洛否认有关报道的内容，道指跌幅收窄。

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库德洛否认报道，指美国与中国的贸易谈判范围比以往任何时候都更广泛、更深入，但最终结果将取决于对中国的承诺如何核查的问题，执行问题对谈判的成功至关重要，对于美方想要的例如截止日期、时间表以及各种结构问题的全面覆蓋等，能否于月底解决，则不知道及不敢预测。

道琼斯工业平均指数收跌301点，跌幅1.23%，报24404点。标普500指数收跌37点，跌幅1.42%，报2632点。纳斯达克综合指数收跌136点，或1.92%，报7020点。

波音跌1.87%，报357.9美元（下同），是拖累道指跌幅最大的蓝筹，拖低46点，而麦当劳升1.1%，报184.57元，贡献道指13点。

科技股方面，苹果收市报153.3元，跌2.24%，谷歌母公司Alphabet收市报1078.63元，跌2.58%，亚马逊收市报1632.17元，跌3.77%，Facebook收市报147.57元，跌1.64%。

欧洲STOXX600指数收跌0.36%，报355点。德国DAX指数收跌0.42%，报11090点；法国CAC40指数跌0.42%，报4847点；英国富时100指数收跌1%，报6901点。（香港明报）