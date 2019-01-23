IAACA嘉奖打贪努力·新基金会以敦马命名 国际反贪局联合会（IAACA）宣布，成立一个以大马首相敦马哈迪命名的打击贪污基金会，以嘉奖马哈迪为打击贪污所付出的努力，并向他致敬。

马哈迪进入会场，在国际反贪局联合会大会上发表政策演讲。

（维也纳22日综合电）国际反贪局联合会（IAACA）宣布，成立一个以大马首相敦马哈迪命名的打击贪污基金会，以嘉奖马哈迪为打击贪污所付出的努力，并向他致敬。

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IAACA主席阿里费泰斯在第10届IAACA年度大会及研讨会上致词时说，这个基金会的名称为：敦马哈迪莫哈末医生基金会。

大马捐基金会50万令吉

这场大会正在联合国办事处的所在地——维也纳国际中心举行。大马已经为这个基金会捐款50万令吉，协助为了打击贪污而遭受影响的人士。

阿里费泰斯也说，IAACA总部设在卡塔尔，而卡塔尔政府也会提供100万令吉捐款。

马哈迪也在大会上发表了主题为《联合国反贪腐公约的15年，其成就及展望》政策演讲。他说：“贪污摧毁了社会，打击它是需要的，但并不简单，因为人都是被引诱而接受（贪污），但我们可以通过拒绝贪污陋习来改变这样的文化。”

“基于破碎国境，我们相信像IAACA的组织和国际合作是很重要的，因为钱能通过边界转移至其他国家，这是洗黑钱，国际合作将有助于减少贪污至可接受的程度。”

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他希望这个已经有15年联合国反贪腐公约经验的组织，能持续活跃，而成员国也会继续交换想法，这对较穷的国家是有帮助的，因为贪污就在他们的体制内。