合作牛仔裤广告车厢玩壁咚．木村拓哉窦靖童斗型斗舞 木村拓哉曾获选为“最适合穿牛仔裤男星”，19年前已经与品牌合作，他钟情牛仔裤，透露收藏了很多品牌不同款的牛仔裤。今次他跟窦靖童（童童）的合作有新鲜感，两人同担任品牌的“风格大使”。

46岁的木村拓哉与22岁的窦靖童合作担任品牌的“风格大使”，胜在够型。（图：互联网）

现年46岁的日本万人迷木村拓哉于2003年与王菲合作王家卫电影《2046》，10多年后，木村跟王菲的22岁女儿窦靖童（童童）合作拍牛仔裤广告。广告中两人于JR车厢斗舞、斗型、斗Chok，木村的后空翻再“壁咚”童童，真的太有型了，没有年龄阻隔。昨日(22日)木村与童童在东京出席发布会，令人感意外惊喜。木村先后与王菲母女合作，他搞笑说：“我认识她妈妈！”又形容感觉好亲切。看着木村的童童说：“是一个非常微妙的关系吧！”

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木村拓哉曾获选为“最适合穿牛仔裤男星”，19年前已经与品牌合作，他钟情牛仔裤，透露收藏了很多品牌不同款的牛仔裤。今次他跟窦靖童（童童）的合作有新鲜感，两人同担任品牌的“风格大使”。两人在发布会上搭膊合照表现熟稔，童童面对偶像没有怯场，也表现自然，有天后王菲女儿的架势。她表示收到邀请跟木村合作，感到非常惊讶、惊喜和意外，毕竟对方是红遍亚洲的天王，而该品牌亦是陪她一起成长的喜爱品牌，所以今次能与木村成为品牌的“风格大使”，感到荣幸及开心。

广告中木村跟童童在JR车厢斗舞跳到飞起，甚有看头。（图：互联网）

童童压力大赞木村亲切

广告中童童挑机木村，两人于JR车厢中斗舞，第一次跳舞的童童说：“我没跳舞基础，只是拍摄前一日花两小时跟老师学几次，然后自己回酒店不停练。拍摄当天我非常紧张，以为完成了可以松一口气，料不到导演突然觉得气氛不错，要我们各自多跳一段Solo，当时我真的压力好大，因为木村跳得非常好，到我时真的非常紧张。虽然大家也说我跳得好，但我觉得自己不是跳得很好吧，木村前辈真的好亲切，拍摄当中不停鼓励我，很照顾我，叫我放松开心跳便可以，真的很亲切，希望日后也有机会跟他合作。”

问到童童可有看过木村作品？她说：“可能小时候见过他也未定，不过我的记忆力一向很差，小时候很多事也忘了。木村令我最深记忆是电影《2046》，另外他拍的唇膏广告也令我非常难忘。”

王家卫凑热闹，昨晚在微博公开一段“2046”在泰国拍摄木村拓哉跟王菲跳舞的删剪片段。（图：互联网）

木村曾与王菲拍《2046》

说到与童童合作，木村表示自己也曾与童童的妈妈王菲合作拍戏，今次跟童童合作，令他勾起不少回忆。他曾见过童童小时侯的照片，没想到这么快就已经长大成人，而且非常有艺术家的天分及气质，跳舞也跳得很好，两人合作非常愉快。

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被问到在广告片中与童童是什么关系？木村想了想笑说：“我也不知如何形容，也不知是什么关系，我又跟她妈妈合作过，现在就跟她合作，总之感觉很亲切。”

童童也说：“我也不知道是什么关系，可以说是一个非常微妙的关系吧。”在发布会后，木村在微博分享两张跟童童在后台的合照，他们搞笑扮鬼脸影相，他留言道：“她是非常自然、出色的人！”

（香港明报）

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木村拓哉与窦靖童昨日在东京出席发布会，两人搭膊头老友鬼鬼。（图：互联网）