何谓超级富豪？ 1例子秒懂比尔盖茨多有钱 当超级富豪是甚么感觉？微软创办人比尔盖茨身价高达940亿美元，但这庞大的数字到底意味着甚么，要让一般人切身理解他的有钱程度，知名天体物理学家泰森用了一个简单的“捡钱理论”，让人一窥站在全球金字塔财富顶端的滋味。

（图：美联社）

（纽约23日讯）当超级富豪是甚么感觉？微软创办人比尔盖茨身价高达940亿美元，但这庞大的数字到底意味着甚么，要让一般人切身理解他的有钱程度，知名天体物理学家泰森用了一个简单的“捡钱理论”，让人一窥站在全球金字塔财富顶端的滋味。

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泰森在“CNBC Make It.”影片中解释，他想要理解“极度富有”是甚么情况，于是以自己为例：在有房、有车、有稳定工作的情况下，如果在地上看到1或5美分硬币，他根本懒得弯腰拾起，10美分硬币的话，如果不赶时间，他会考虑捡起来，25美分硬币则肯定不放过。

以此为基础，泰森替“一分钟几百万上下”的比尔盖茨来推算，多少钱以下是根本不值得他浪费时间停下来捡？答案是4.5万美元。换句话说，金额在大约18万令吉以下的钱掉在地上，对比尔盖茨来说，直接无视走过，把钱留给别人去捡，也不会觉得可惜。

这个结论或许会让一般人吃惊，但根据英国慈善组织乐施会（OXFAM）21日公布的贫富差距报告，全球亿万富翁的总财富在2018年共增加了9000亿美元，等于每过一天，他们的财富便增加25亿美元。

报告指出，由于赋税不公导致贫富差距持续扩大，全球前26大超级富豪的身家，已相当于地球上最贫穷34亿人口的总财产；相同人口在2017年，还抵得过前42名超级富豪。