王岐山:坚持创新驱动发展‧中开放大门越开越大 中国国家副主席王岐山展开瑞士访问之旅，并出席达沃斯世界经济论坛。王岐山周二出席中瑞企业创新大会时强调，中国加强创新型国家建设，坚持创新驱动发展，推进法治建设，规范市场秩序，加强保护知识产权。

中国国家副主席王岐山率团出席瑞士达沃斯世界经济论坛， 王岐山在周二晚上发表主题演讲。（图：法新社）

（达沃斯22日综合电）中国国家副主席王岐山展开瑞士访问之旅，并出席达沃斯世界经济论坛。王岐山周二出席中瑞企业创新大会时强调，中国加强创新型国家建设，坚持创新驱动发展，推进法治建设，规范市场秩序，加强保护知识产权。

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王岐山称，中国金融领域的不断开放为中瑞金融合作带来新机遇，中方支持中资金融机构赴瑞发展，欢迎瑞士金融企业扩大在华业务。双方可探讨在智能制造、数码化、新能源等领域合作，充实两国领导人确定的高水平创新合作平台。

“应增强信心、保持耐心，中国开放的大门将越开越大，14亿人口的市场魅力无穷。”王岐山希望积极商谈“一带一路”政府间合作文件，双方要进一步深化人文、旅游合作。

瑞愿同中加快自贸升级研究

瑞士联邦主席毛雷尔表示，瑞方尊重中国的道路制度，坚持一个中国的原则；“一带一路”倡议有利于促进各国跨境贸易和投资，期待率团赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。瑞方愿同中方加快自贸协定升级联合研究，加强在贸易、金融、技术、医疗制药、数字经济、人文、教育、旅游等领域的合作，实现共赢。

此次陪同王岐山出席会议的，有中国证监会副主席方星海、中国国家能源局局长章建华、阿里巴巴创办人马云、华为副董事长胡厚昆、京东集团CEO陈生强等等。