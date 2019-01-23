彭第六任苏丹后册立．东姑哈山纳为王储 彭亨州苏丹阿都拉第殿下在继承第六任苏丹后，东姑阿兹占阿米娜正式被册立为彭亨州第六任苏丹后，而王子东姑哈山纳依布拉欣则被册立为王储。

东姑彭里曼勿刹哈山纳依布拉欣被册立王储。（图：星洲日报）

（彭亨．北根22日讯）彭亨州苏丹阿都拉第殿下在继承第六任苏丹后，东姑阿兹占阿米娜正式被册立为彭亨州第六任苏丹后，而王子东姑哈山纳依布拉欣则被册立为王储。

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彭亨州苏丹阿都拉殿下指出，彭亨州王室理事会在今日的会议上正式通过册立东姑阿兹占阿米娜为彭亨苏丹后。

殿下今午主持会议后说，会议也决定王储人选，即委任王子东姑哈山纳依布拉欣为彭亨州王储。

“册立仪式将于1月29日在北根王宫举行。”

出席者尚有彭亨州三王子东姑阿都法斯、彭亨州务大臣旺罗斯迪旺依斯迈等人。

殿下指出，有关封号必须在册立仪式后才正式使用。

殿下指出，东姑哈山纳依布拉欣将在1月28日从英国返回北根王宫，出席册立王储仪式，过后再返回英国完成大学课程。

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殿下说，至于之前由东姑哈山纳依布拉欣担任的东姑彭里曼勿刹（Tengku Panglima Besar）职将暂时悬空。

殿下在谈到他对候任王储的期望时说：“家人及王子本身会标榜自己成为一名能有担当和良好模范的领袖，为彭亨州的子民造福祉。”