金马仑出现“盘丝洞”·上千蜘蛛白丝缠满路旁 金马仑出现“盘丝洞”？金马仑美兰村通往直冷甲半途大路旁出现一大片蜘蛛网，布满上千只蜘蛛的白丝缠满野草、电灯柱和废弃车辆，罕见现象让人啧啧称奇。

园蛛科蜘蛛虽攻击性不高，但还是奉劝民众不要去碰触。

（金马仑22日讯）金马仑出现“盘丝洞”？金马仑美兰村通往直冷甲半途大路旁出现一大片蜘蛛网，布满上千只蜘蛛的白丝缠满野草、电灯柱和废弃车辆，罕见现象让人啧啧称奇。

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店屋前长满杂草，蜘蛛网缠结。

冯俊杰：天气改变后，蜘蛛就会迁移。

研究员：属短暂现象

当地人称这一带为“大公司”，该处有一排店屋，中间一间空置店屋的前方于一个多月前被发现出现蜘蛛群，店屋前长满野草，还停放了3辆废弃的车子，成群蜘蛛集居在此，蜘蛛网缠结在一起，白丝密布。

生物学研究员冯俊杰表示，这种罕见现象的形成与天气变化有关，温度上升和高湿度为蜘蛛提供了一个觅食与繁殖的良好条件。

他指出，环境条件吸引大量的昆虫，丰富的食物来源引来蜘蛛集居在此繁殖。不过，他说，这只会是短暂的现象，因为当天气改变后蜘蛛就会迁移，蜘蛛网也会随之消失。

他说，这种蜘蛛属园蛛科（Araneidae）的刺佳蛛（Geaspinipes），主要分布在越南、缅甸、印尼、泰国、马来西亚以及中国等地，其攻击性不高，对人类威胁不大，但还是奉劝民众不要去碰触。

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蜘蛛网缠满废弃的车辆，夹带着一丝丝阴森的感觉。

大片蜘蛛网的罕见现象吸引民众前往“打卡”。

民众：眼看手勿动

这个奇观引起民众的兴趣，纷纷前往观看，不过，当地人也提醒民众不要侵犯自然生态，“眼看手勿动”

不要去破坏蜘蛛网。

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这个现象亦存在着一个扑朔迷离，令人充满想象的背景，因为蜘蛛群出现之处的后山就是2014年金马仑土崩事件发生时，活埋了一名孕妇和其一岁孩子，酿成两尸三命惨剧的事发地点。