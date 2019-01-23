狮城媒体：马与中建终止合约．“东铁造价削半觅新建商” 新加坡《海峡时报》报道，大马政府已经在今日正式与东海岸铁路计划（ECRL）原承包商中国交通建设股份有限公司（CCCC）终止合约，目前正在寻找新的承包商来负责这项计划。

（吉隆坡22日讯）新加坡《海峡时报》报道，大马政府已经在今日正式与东海岸铁路计划（ECRL）原承包商中国交通建设股份有限公司（CCCC）终止合约，目前正在寻找新的承包商来负责这项计划。

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要求用更多本地产品服务《海峡时报》引述消息指出，政府计划将原本高达810亿令吉的造价，削减到400亿令吉。

报道说，大马政府已经设下400亿令吉作为东铁计划的顶价，并要求在工程中使用更多的本地产品及服务。

“然而，CCCC无法达到这些要求，导致协商划下句点。”

《海峡时报》也要求CCCC回应此事，但对方仍未回应。

希盟政府上台后开始检讨前朝政府的大型计划，而全长688公里的东铁计划自去年7月开始被暂停。政府与CCCC的协商工作，是由政府精英顾问团主席敦达因负责，以减少东铁的成本。