刚破队史转会身价纪录‧卡迪夫标王飞机失联 由大马成功集团创办人丹斯里陈志远持有的英超球队卡迪夫，刚刚以破队史转会纪录的1500万英镑（约8000万令吉）签下的新援阿根廷前锋沙拉，其所乘坐的飞机失去联系，生死未卜让人担忧。

上周才创下卡迪夫转会纪录的沙拉，所乘坐的小型飞机在英吉利海峡失联。（图：法新社）

（卡迪夫22日综合电）由大马成功集团创办人丹斯里陈志远持有的英超球队卡迪夫，刚刚以破队史转会纪录的1500万英镑（约8000万令吉）签下的新援阿根廷前锋沙拉，其所乘坐的飞机失去联系，生死未卜让人担忧。

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根据法国媒体《队报》消息，沙拉乘坐的小型飞机是在英吉利海峡附近失踪，包括机师共有2人失踪，目前当局已经展开大规模搜索行动。根据法国媒体说法，沙拉在当地时间周一晚上与南特队友告别，随后乘坐私人飞机从南特前往英国，但在晚上8时，飞机和空管中心失去了联络，已经失联超过13个小时。

营救工作全面展开而

目前营救工作已经展开，两架直升机和一些船只组成了救援队，他们在根西岛到奥尔德尼岛间的区域进行搜索，希望可以找到失联飞机的踪影。

根西岛警方也发布了一份声明，表示正在寻找失踪飞机的下落，而英国海岸巡逻队也前往了可能的事发地点，不过目前一无所获。获悉沙拉失踪消息后，不少球迷已经开始为其祈福。

现年28岁的沙拉，最近4个赛季都在南特踢球，本赛季在为南特出场21次中，更是取得13球2次助攻的出色数据。沙拉直到今年冬窗宣布转投卡迪夫，原本将开启英超生涯新篇章，却不料出了如此事故。