妈妈：20分钟休息不够．怕孩子捱饿备便当 20分钟休息时间担心孩子无法买到食物，一年级龙宝宝新生的妈妈们各显神通让孩子有食物吃。

（八打灵再也22日讯）20分钟休息时间担心孩子无法买到食物，一年级龙宝宝新生的妈妈们各显神通让孩子有食物吃。

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今年是龙宝宝入学，很多华小都面对学生人数激增情况，20分钟的下课休息时间对于很多龙宝宝的妈妈而言是不够的。

杨太太受询时对星洲日报说，她担心孩子买不到食物就让孩子在学校食堂包伙食，还准备了牛奶和谷物棒给孩子。

最好分开休息时段

她非常关注学校售卖垃圾食物的问题，希望学校有完善的排队系统，并以预付卡的方式让孩子购买食物，同时要有足够的位子，让孩子好好吃一餐。如果学校有提供有素质的食物，家长就可以不用准备食物给孩子了。

无论如何，她认为延长休息时间或许没有效，更好的方式是可以有不同的休息时段，毕竟食堂的位子有限。

家长张嘉旗说，只要学校可以做出必要的时间安排，无须延长放学时间，她同意把休息时间延长至30分钟。目前她让孩子包伙食，以让孩子可以节省时间，有一个妥善的地方坐下来好好吃一餐。

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家长林岕镁说，小孩子从课室走出来到食堂已经要花上5分钟，所以半小时的休息时间比较好。

她说，目前女儿的学校已经是30分钟的休息时间，而她为女儿包伙食，孩子用餐后还有时间找朋友玩。

沈太太说，她在家里准备食物给孩子带去学校。如果学生人数太多，最好是30分钟的休息时间。