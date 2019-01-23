张念群：除获家协同意．正课电脑班须教局批准 教育部副部长张念群表示，学校必须获得家教协会议决同意，也必须获得州教育局的批准，否则不能把电脑班排在正课。

（吉隆坡22日讯）教育部副部长张念群表示，学校必须获得家教协会议决同意，也必须获得州教育局的批准，否则不能把电脑班排在正课。

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不能强制向学生收费

“因此，我指示校长必须先获得州教育局批准才能开班，也必须把相关批准信呈交给我的办公室，同时不能强制性向学生收费。”

张念群今日针对家总召开记者会作出简单回应。她表示，针对课后电脑班，学校只须要获得家教协会议决同意进行，并在通告中清楚列明非强制性参加和收费，让学生自由参加。

“我也再三强调，课后补习班不能强制教师参与。”

她表示，她在2019年1月11日召见了吉隆坡9所华小校长，商议晨读、补习班、电脑班等的事宜。

“我在会议上没有提及同意电脑班能在上课时间进行，这也是按教育部去年禁止电脑班在课内时间表进行的政策。”

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100华小收费电脑班列正课

另一方面，家总今日点出近100所华小在2019年仍将收费电脑班纳入正课，促请教育部交代此事。

家总顾问梁全达说，教育部长马智礼在上任后，曾指禁止电脑班纳入正课内，但今年开学后，他仍可看见不少华小无视教育部指示，还是将电脑班列入正课内。

他也展示雪隆2间华小时间表，显示电脑班仍在正课中，对此，他在记者会上指出，这100所华小大部份来自雪隆与柔佛等5个州属。

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梁全达说，教育部副部长张念群曾接见全国校长职工会主席王仕发等人后，则传出一封讯息指对方允许校方将补习班或电脑班纳入正课，且以“乐捐”方式向家长收取有关费用。

他指出，在此欲询问张念群，究竟哪个指示才是正确的？要求对方给予交代。

出席者有家总主席黄华生、发起人郑云城与家长林征声。