大马泳总同一日宣布2帅‧李锐教跳水队‧基芝耶劳斯基掌游泳 大马泳总确认，国家跳水队与游泳队都请到新教练了，中国籍教练李锐将接掌跳水队，力助大马队备战2020年东京奥运会；而波兰教练基芝耶劳斯基则将接管游泳队，顶替前总教练伯明翰留下的位置。

曾在2004年雅典奥运会担任波兰代表团旗手的基芝耶劳斯基（图），将顶替前游泳总教练伯明翰留下的位置。

（吉隆坡22日讯）大马泳总确认，国家跳水队与游泳队都请到新教练了，中国籍教练李锐将接掌跳水队，力助大马队备战2020年东京奥运会；而波兰教练基芝耶劳斯基则将接管游泳队，顶替前总教练伯明翰留下的位置。

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大马国家跳水队此前连续流失中国籍教练，前国家跳水队总教练杨祝梁于1年前无奈离开后，教练张玉昆一度任暂代主教练，但后者也在去年12月合约届满前没有等到国家体理会的续约，从而决定向大马泳总提交辞职信，回到中国执教。

李锐曾教过秦凯司雅杰

现在，41岁的李锐将接替杨祝梁及张玉昆留下的空缺，他将与前国手李腾和澳洲教练布洛克一起执掌大马跳水队。

李锐此前曾在几家加拿大俱乐部执教，也曾担仼一位经验丰富的中国教练的助教。与此同时，目前中国国家队名将如世界冠军司雅杰与奥运金牌秦凯小时候，都曾在陕西省队担任教练的李锐麾下训练。

东京奥运力争跳水金牌

大马泳总秘书邓贵媚在由体理会总监拿督沙巴威主持的工作委员会会议中与体理会讨论之后，确认以上好消息，她希望李锐、李腾和布洛克3位教练的合作，能协助国家队在2020年东京奥运会上追逐史上第1金。

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邓贵媚说：“我们是看中李锐的经验而选中他。他曾经训练过司雅杰，秦凯以及前国家队主教练赵伟都曾得到他的指导。

接下来李锐将负责指导国家队资深选手。目前国家队并没有总教练。

“我希望3位教练李锐，李腾和布洛克可以一起分享他们的专业知识和经验，结合团队的力量帮助大马选手达到一个更高的水平。”

邓贵媚也确认，李锐将在2月的农历新年后才正式上任。

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李锐的到来预计将有助于大马跳水队延续去年在世界系列赛中取得的好成绩。

跳水队今年专注世锦赛

谈到2019年的计划时，邓贵媚表示，大马队今年最主要的专注点，是7月12日至28日在韩国举行的世锦赛。“我认为大马选手要获得奥运会资格不成问题，但能获得多少张参赛门票仍然不确定。虽然2018年发生了很多事，但跳水队将依然保持专注，接下来的重点是世锦赛。”

另一教练马汀待体理会亮绿灯

另一方面，2004年雅典奥运会时的波兰代表团旗手基芝耶劳斯基将成为大马国家游泳队的新教练，他也曾在2002年柏林与2006年布达佩斯欧锦赛夺得金牌。

邓贵媚还透露，引进另一位美国教练克里斯马汀仍在等待体理会的绿灯。她说：“是的，我们实际上有两个教练通过Skype进行了面试，一人是基芝耶劳斯基，另一人是克里斯马汀。”不过，克里斯马汀因为预算问题，必须等待体理会亮绿灯。

“马汀不仅是担任教练职位，当他来到这里时，他也会负责照顾基层的发展，发掘年轻有潜能的选手，他将确保每一州都有类似国家队的计划。这是国家游泳队的新方向（在两位教练来到之后），如果我们不尝试，我们不知道未来我们会得到甚么。”

邓贵媚相信，经过澳洲籍教练伯明翰10年执教国家队，接下来的改变将对国家队产生积极的影响。