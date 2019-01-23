阿兹莎办公室：未经同意发布文告．滥用副揆名义将对付 副首相拿督斯里旺阿兹莎办公室严厉警告，任何未经许可滥用副首相名义，以及以其名义发布文告和讲稿的组织，将会受到对付。

（吉隆坡22日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎办公室严厉警告，任何未经许可滥用副首相名义，以及以其名义发布文告和讲稿的组织，将会受到对付。

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副揆办公室：讲稿未获批准

副首相办公室今天澄清，有媒体报道引述旺阿兹莎在马来西亚国际互联网网关（EM-IIG）项目推介礼上的讲稿是不正确的，旺阿兹莎不曾表示政府将为该项目提供全面合作。

副首相办公室今日发表文告说，该讲稿未经旺阿兹莎或其办公室的批准，旺阿兹莎也没有指派任何人在该项活动代读她的讲稿。

“副首相不会对未经她许可的情况下，滥用其名义的事件作出妥协，如果重复发布这种虚假的文告和讲稿，我们将会采取行动。”

媒体获以副揆名发出的讲稿

EM-IIG项目推介礼今早9时在吉隆坡绍佳娜酒店举行，副首相的新闻秘书昨晚事先通知媒体副首相不克出席，惟在场采访的媒体获提供一份以副首相名义发出的讲稿，后来由国会下议院副议长拿督莫哈末拉昔代读，后者也主持了EM-IIG项目的推介礼。

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莫哈末拉昔在读出有关讲稿之前表示，副首相因为要出席统治者会议而不克出席，而他受邀代替副首相。

耗资54亿5000万令吉的EM-IIG项目，包括铺设海底光缆，将香港的国际互联网枢纽连接到沙巴、砂拉越和大马半岛，以更低的价格提高互联网速度、接入和效率。

“主办单位速还原真相”

莫哈末拉昔：或采法律行动

另外，莫哈末拉昔要求主办单位立刻采取行动还原现场的真实情况，为他“洗脱冤屈”，否则他不排除将会采取法律行动！

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“如果主办单位没有发出任何解释及否认，我方将毫不犹豫地考虑对他们的法律行动。”

他今晚发表文告澄清，自己原本是以前槟州副首长的身份受邀到场聆听旺阿兹莎的致词，但主办单位告知旺阿兹莎不克出席，要求他“临危上阵”为活动主持开幕。

否认是副首相代表

“主办单位给了我讲稿，作为我致词时的参考，我强烈否认我在活动上是副首相的代表。”

“任何指我代表副首相的言论，都只是为了混淆视听。”