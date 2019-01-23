【奥斯卡提名】《星梦情深》毕利谷巴Lady Gaga齐争金像帝后 第91届奥斯卡颁奖礼于晚(22日)公布提名名单，金像导演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）的半自传式黑白电影《罗马》，以及宫斗片《争宠》（The Favourite）同样获得最多10项提名，双双成为今届大热门。Marvel出品《黑豹》亦不遑多让，荣登史上首部角逐最佳电影的超级英雄片

毕利谷巴（左）与Lady Gaga（右）凭《星梦情深》一起问鼎最佳男女主角，二人合唱“Shallow”亦有份角逐最佳电影主题曲奖。

第91届奥斯卡颁奖礼于晚(22日)公布提名名单，金像导演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）的半自传式黑白电影《罗马》，以及宫斗片《争宠》（The Favourite）同样获得最多10项提名，双双成为今届大热门。Marvel出品《黑豹》亦不遑多让，荣登史上首部角逐最佳电影的超级英雄片。首次执导《星梦情深》的毕利谷巴（Bradley Cooper）虽然失落最佳导演提名，仍跟百变天后Lady Gaga一起问鼎最佳男女主角。

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改编自Marvel超级英雄漫画的《黑豹》，美国票房劲收7亿美元，成为2018年美国最卖座电影之余，上月更获美国非裔影评人协会（AAFCA）颁发最佳电影、导演及主题曲奖，如今再获奥斯卡肯定，成为首部角逐最佳电影的超级英雄片，兼获提名最佳配乐、主题曲、混音、声音剪接及美术设计等，绝对称得上叫好叫座。

《黑豹》角逐最佳电影，为超级英雄片作出零的突破。

《黑豹》有望提高直播收视

事实上，奥斯卡的电视直播收视率一向跟入围电影的票房挂钩，眼见去年ABC电视台的直播收视跌破史上新低点，今届期望借助《黑豹》止跌回升，意图不难理解。

另一出叫好叫座的是《星梦情深》，首次自编自导自演的毕利谷巴，即获提名最佳电影、改编剧本及男主角之外，早前失落金球奖影后的Lady Gaga，终于如愿以偿，首度问鼎金像女主角，加上二人合唱《Shallow》亦有份角逐最佳电影主题曲奖，成绩同样令人喜出望外。

奥莉菲亚高文在《爭寵》扮演安妮女王，被视为金像影后大热。

两金球影帝齐争奖

不过，跟毕利谷巴争夺金像影帝的对手实在强劲，包括两位出炉金球奖影帝：在《为副不仁》（Vice）增肥超过40磅扮演前美国副总统切尼（Dick Cheney）的基斯顿比尔（Christian Bale）、《波希米亚狂想曲：摇滚传说》扮演英国摇滚乐队Queen已故主音Freddie Mercury的雷米马力（Rami Malek），以及《梵高．永恒之门》威廉达福（Willem Dafoe）和《绿簿旅友》维高摩顿逊（Viggo Mortensen）。

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阿方索克朗（左）执导黑白片《罗马》获得今届最多10项提名。

《罗马》获最多10项提名

今届获得最多提名的两部电影：《罗马》与《争宠》赛前已被视为得奖热门，前者夺得威尼斯影展最高荣誉金狮奖、金球奖最佳外语片等殊荣，如今再获奥斯卡最佳电影、导演、原创剧本、外语片及女主角等10项提名，外国传媒和影评人都关注《罗马》可会成为史上首部夺得金像奖最佳电影的Netflix原创作品。

基斯顿比尔在《為副不仁》扮演前美国副总统切尼，有望带挈他成为金像影帝。

《争宠》3女角入围

至于《圣鹿猎杀》希腊导演尤格蓝西莫（Yorgos Lanthimos）执导的黑色喜剧《争宠》，戏中饰演英国安妮女王的奥莉菲亚高文（Olivia Colman）早已横扫各大影评人组织的最佳女主角奖项，就算跟《星梦情深》Lady Gaga、《The Wife》格兰高丝（Glenn Close）、《大老作家》玛莉莎麦卡菲（Melissa McCarthy）及《罗马》Yalitza Aparicio争金像奖，亦可看高一线；拍档爱玛史东（Emma Stone）及丽素慧丝（Rachel Weisz）亦同时角逐最佳女配角，只怕会分薄票源。

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《争宠》讲述18世纪初，奥莉菲亚高文扮演的安妮女王，因健康欠佳导致脾气暴躁，国事交给密友丽素慧丝处理，新入宫女仆爱玛史东却趁后者忙于国事，藉机接近女王，争权夺利。

今届奥斯卡颁奖礼将于香港时间2月25日举行，司仪一职将会从缺，且看大会有何特别安排。

（香港明报）