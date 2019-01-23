印尼羽球超级500赛‧健铭沛君一轮游‧马2混双闯次圈 大马派出的3支混双中，陈炳顺与吴柳莹和吴顺发与赖洁敏在首圈过关、陈健铭与赖沛君惨遭淘汰；唯一在今天入选赛上场的自由人男单伊斯干达却无缘正赛。

（雅加达22日综合电）印尼羽球超级500赛混双正赛今晚率先开打，大马派出的3支混双中，陈炳顺与吴柳莹和吴顺发与赖洁敏在首圈过关、陈健铭与赖沛君惨遭淘汰；唯一在今天入选赛上场的自由人男单伊斯干达却无缘正赛。

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在2019年成为自由人球员后，6号种子、“顺莹组合”炳顺与柳莹成功卫冕泰国大师赛冠军，在大马大师赛也有半决赛佳绩。本月连续征战第3项赛事，首圈对手是世界排名第31位的印尼本土组合阿克巴与温妮，结果顺莹只用了35分钟就以两局21比19打败对手，赢得双方第一次交手的胜利，晋级次圈。

国家羽球队的顺发与洁敏去年印尼大师赛勇闯半决赛，他们今年首战世界排名第22位的德国组合塞德尔与埃芙勒，经历58分钟以18比21、21比19、21比12反败为胜，报回2017年韩国公开赛落败之仇。

在大马赛首圈不敌种子组合出局的健铭与沛君，又在印尼赛首圈一轮游，他们战满3局以12比21、21比13、18比21不敌东道主7号种子哈菲兹与格罗丽雅。

莉莉雅娜迎退役之战

上半区的中国世界第一郑思维与黄雅琼迎来新年第一仗，没有意外以21比13、16比21、21比10淘汰队友欧烜屹与刘玄炫。

印尼的里约奥运混双冠军莉莉雅娜将在自家门口举行的赛事迎来退役之战，她与老搭档旦都威首圈以两局21比15打败印度组合普拉纳布与茜琪。

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印尼大师赛掀退赛潮

转当职业球员的伊斯干达表现没有起色，他在男单入选赛首圈以21比15、21比17击败印尼选手沙巴德后，次圈却以17比21、15比21被另一印尼选手塞沙尔淘汰。

在大马赛惊喜击败中国2号种子石宇奇晋级半决赛却遗憾因伤退赛的另一大马自由人男单、南京世羽赛铜牌得主刘国伦，为不让伤势加据，赛前就已退出印尼赛争夺。国伦表示，自己还未进行检查，希望伤势没有大碍，他计划在3月的全英赛和瑞土赛复出。

31岁的国伦表示：“我的左脚板伤势已没有两天前那么疼痛，但我还未到能参加的情况，所以我决定退赛。希望我的伤势经医生检查后不会有太大问题。”

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本届印尼大师赛面临退赛潮，除了国伦，包括中国男双前世界冠军张楠与刘成、受伤的女单高昉洁、韩国老将李炫一、中国女双李汶妹与郑雨、汤金华与于小含、韩国女双李绍希与申升瓒，中国混双张楠与李茵晖、王懿律与黄东萍等多位选手都已退赛。