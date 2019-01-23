逃税案‧C罗缴纳8817万罚款了事 祖云杜斯球星C罗22日因逃税案在西班牙马德里出庭，并与法庭签署了缴纳1880万欧元（约8817万令吉）罚款和接受23个月监禁的协议。

（图：法新社）

（马德里23日讯）祖云杜斯球星C罗22日因逃税案在西班牙马德里出庭，并与法庭签署了缴纳1880万欧元（约8817万令吉）罚款和接受23个月监禁的协议。

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C罗当日与女友一道出现在了马德里省级法院。在法官面前，葡萄牙球星承认自己在效力皇家马德里俱乐部期间于2011-2014年犯下四桩税务罪行，总逃税额达到570万欧元（约2673万令吉）。

去年8月，C罗已就逃税案与西班牙法院达成协议，在补交税款之外，前皇马球星接受罚款1880万欧元和入狱23个月的处罚，本次他回到马德里出庭仅是为在判决书上签字以完成相关流程。

由于C罗的刑期不到两年，根据西班牙法律，葡萄牙人缴纳36万欧元（约169万令吉）便可避免牢狱之灾。在步出法庭时，C罗轻松地向记者表示：“一切都解决了。”

近年来，西班牙税务部门针对多名足球运动员展开调查。除C罗外，莫德里奇、马塞洛、迪马利亚等不少皇马或前皇马球员也都曾受到税务犯罪指控，并与西班牙检察院达成类似协议。（新华社）