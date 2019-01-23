杭州公司设“春节相亲假”·30岁或以上单身女可休15天 还有约两星期便是农历新年，觅得爱侣除了要有桃花运，更需要充足的时间，方能修成正果。杭州有公司特设“春节相亲假”，让30岁或以上的未婚单身女员工享有15天假期，以回家相亲。

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（中国．杭州22日综合电）还有约两星期便是农历新年，觅得爱侣除了要有桃花运，更需要充足的时间，方能修成正果。杭州有公司特设“春节相亲假”，让30岁或以上的未婚单身女员工享有15天假期，以回家相亲。

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杭州宋城旅游管理分公司周一发出一份“春节相亲假”通知，指为关爱女员工，给予她们15天春节相亲假，当中包括7天春节假期及8天有薪假期，如有需要更可申请延长假期。至于需配合新春主题活动及演出的一线部门员工仍要上班，后补假期；而非一线员工则由年三十（2月4日）起连放7天，年初七（2月11日）开市。

网民都羡慕该公司善待女员工，更表示“怎样才能让我的老板看到这条新闻呢”、“要是自己符合条件，一定会跟男友假装分手去放假”。不过也有网民“面对现实”，称“年到30岁还没结婚的人也不想放长春假，不然会被三姑六婆亲戚烦死。”也有人道出重点，指“相亲对象都在上班，放假要和谁相亲？”