内外夹攻‧马股开盘走低 区域股市走低，国内的投资者趁著最近的获利，选择抛售重量级股和金融相关股，导致大马股市今日（1月23日）早上在内外夹攻下，开盘后走势溃不成军。

（图：美联社）

（吉隆坡23日讯）区域股市走低，国内的投资者趁著最近的获利，选择抛售重量级股和金融相关股，导致大马股市今日（1月23日）早上在内外夹攻下，开盘后走势溃不成军。

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马股早上9点开盘即可下跌11.36点至1,690.76点，20分钟后，富时综合指数报1688.30点，跌13.82点。

富时全股项指数报11,653.65点，跌87.61点；富时创业板指数下跌8.14点，报4433.58点。

上升股93只，下跌股271只，平盘股194只；成交量达3亿341万股，总值1亿2843万令吉。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）下跌3仙，挂9令吉48仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）报24令吉86仙，跌32仙。

国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）跌16仙，报13令吉54仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）跌9仙，挂8令吉43仙。

热门股阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）升1仙，报22.5仙。

仙股沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）涨升半仙，报28.5仙。