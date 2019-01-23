阻丹政府侵占原住民土地．联邦庭令申请4月14审 哥打峇鲁高庭今天定于4月14日，针对联邦政府申请临时庭令以阻止有关农业活动在丹州话望生县新波原住民部落进行一事，展开聆审。

（哥打峇鲁22日讯）哥打峇鲁高庭今天定于4月14日，针对联邦政府申请临时庭令以阻止有关农业活动在丹州话望生县新波原住民部落进行一事，展开聆审。

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代表联邦政府的律师卡玛阿兹拉要求第4至第8位答辩人细阅有关庭令的文件，并得到高庭法官拿督旺阿末法立的准许。

阻答辩人从事伐木等活动

卡玛申请的庭令旨在阻止第四至第八位答辩人，进入新波原住民部落从事任何伐木或其它商业活动。

第四至第七答辩人有M7Plantation Berhad、KPGMaju Enterprise Sdn Bhd、Koperasi Kijang Mas NegeriKelantan Berhad、Ringgit Saksama（M）Sdn Bhd及Fleet Precision Sdn Bhd。

M7Plantation由Zaidan&Yusoff&Co律师代表；KPG Maju Enterprise由Ibtisam&Co律师代表；另外3家公司则由Seow&Geok&Co律师代表。

此外，高庭也指示丹州政府和其它答辩人在2月25日呈交法定宣誓书；联邦政府这一方则得在3月11日呈交。

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第一答辩人是吉兰丹州政府，由州财政拿督沙希达尼为代表律师，他同时代表第二和第三答辩人，即丹州土地矿物局局长和丹州森林局局长。

因不满吉兰丹州政府擅自发出伐木许可证给私营公司大量砍伐和侵占原住民的土地，联邦政府首次代表原住民起诉丹州政府。