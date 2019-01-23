林清玄惊传去世‧享年65岁 据台湾媒体报道，台湾知名作家林清玄惊传过世，享年65岁。知名血液疾病专家陈耀昌在个人社交网站发文“林清玄过世了”，本名李瑞月的作家季季也在个人社交网站发文悼念。

据台湾媒体报道，台湾知名作家林清玄惊传过世，享年65岁。知名血液疾病专家陈耀昌在个人社交网站发文“林清玄过世了”，本名李瑞月的作家季季也在个人社交网站发文悼念。

广告

据悉，林清玄1953年生于高雄旗山，毕业于世界新闻专科学校。曾任《中国时报》海外版记者、《工商时报》经济记者、《时报杂志》主编等职。他是台湾作家中最高产的一位，也是获得各类文学奖最多的一位，也被誉为“当代散文八大作家”之一。

林清玄著作包括《紫色菩提》、《过火》、《禅心大地》、《身心安顿》、《在苍茫中点灯》、《茶味禅心》等。据了解，有300万人次听过林清玄的演讲，他也因此成为许多人的“心灵导师”。

作家季季发文透露林清玄死讯后，许多友人在底下留言“敬悼老友！”“错愕”、“震惊”、“不敢相信”、“敬哀’表达不舍。