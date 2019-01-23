警破网络欺诈大本营‧突击2豪宅捕23中国男女 警方突击2豪宅，当场逮捕21名中国籍男子及2名中国籍女子，并起获诈骗器材，包括手提电脑、桌面电脑以及智能手机。

警方突击豪宅，迅速制伏所有嫌犯。（图：星洲日报）

（八打灵再也22日讯）国际诈骗集团借代购为诱饵，诱骗23名中国男女来马，并提供“受训”，暗地里是进行网络赌博以及外汇投资骗局骗中国同乡，但终究躲不过执法人员的法眼。

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警方突击2豪宅，当场逮捕21名中国籍男子及2名中国籍女子，并起获诈骗器材，包括手提电脑、桌面电脑以及智能手机。

受害者都是中国人雪州警察总部反风化、肃赌及私会党取缔组依据情报，并由凯占副警监率领40名警官及警员，于今日下午1时30分，在安邦美拉华帝花园突击2栋拥有3层楼的豪宅，逮捕23名年龄20至30岁的中国籍男女。

“诈骗集团租豪宅充当大本营，在豪宅内进行网络赌博及外汇欺诈，受害者截至目前都是中国人；警方是于2周前接获民众的投诉后开始监视，并于今日中午展开这项突击行动。”

凯占指出，国际诈骗集团涉嫌在社交媒体网站上的广告栏，刊登有关网络赌博的配套来招客，甚至也传短讯给客户们。

月薪3千来马行骗

他说，警方调查显示，这些被捕者都逾期逗留，每名嫌犯的月薪是3000令吉，他们都不被允许踏出豪宅范围或在外露面；警方还在调查这批嫌犯是否是被诈骗集团招募来进行欺诈。

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“警方在逮捕嫌犯时，也一并起获10台桌面电脑、10台手提电脑以及85部智能手机，目前援引1953年公开场所赌博法令第4（1）（a）条文调查此案。”

护照被中介没收

据了解，所有嫌犯一抵达马来西亚后，护照都被中介没收，他们自称来马已3个月，首两个月在豪宅内被诈骗集团进行“欺诈培训”，第3个月开始才正式在网上进行网络欺诈。

据悉，落网嫌犯甚至还披露，他们是透过网上的招募广告，才与诈骗集团的中介接洽，并误信这些中介在马开设子公司要高薪聘请客服人员下来马，不过一切有待警方调查才可得知这些被捕者是否也是受害者。

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