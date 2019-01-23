纳吉：声称国债1兆‧“希盟如何助民” 前首相拿督斯里纳吉质疑声称国债1兆令吉和赤字更高的希盟政府，是否有能力帮助金马仑选民。

（吉隆坡、关丹22日讯）前首相拿督斯里纳吉质疑声称国债1兆令吉和赤字更高的希盟政府，是否有能力帮助金马仑选民。

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他今日在脸书贴文说，如果负债32亿令吉，但预算案有盈余的彭亨州政府无法帮助金马仑人，负债1兆令吉和赤字比国阵掌政时更高的联邦政府又如何能协助？

他讥讽财政部长林冠英再次发布不合逻辑的声明。

纳吉也促净选盟和选委会关注林冠英滥用政府资产和资讯来为金马仑补选助选问题。

“我看到有人滥用权力、资讯和政府资产来发布官方声明，为金马仑的行动党候选人助选。”

他说，财政部的脸书也被滥用做为民主行动党的政治运动的工具。

在另一则贴文中，纳吉也质疑林冠英指第三国产不用公帑的保证。

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他列出一些方式，以此揶揄林冠英的保证是否有效。

模型拨款=政府的钱=人民的钱

Silterra=国库

国库的钱=政府的钱=人民的钱

森那美=国民投资公司（PNB）+公积金局（KWSP）+公务员退休基金局（KWAP）

国民投资公司（PNB）的钱（土著信托基金ASB，国民信托基金ASN）=人民的钱。

公积金局的钱=人民的钱。

公务员退休基金局的钱=公务员的钱。

大臣：林冠英得意忘形

彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪说，林冠英今日发表的文告具有政治意图，而且更令他感到反常的是，林冠英发表文告的方式及用词。

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他说，该文告明显具有政治意图，以及通过财政部推特发出该文告，并在左上角附上该部门的标志以及联邦政府的徽章。

“我后来也发现，不仅是我一人认为发表文告的方式有点反常，原来还有很多人也认为及形容，此举是在滥用政府官方设施。”

“我希望林冠英，够了啦。身为一位财政部长就该有其风范，才执政政府8个月，就得意忘形。”

凱里非議林冠英官方推特評債務

“別對彭政府傲慢”

巫统林茂国会议员凯里非议林冠英利用财政部的官方推特帐号批评彭亨州政府的债务课题，明显与金马仑高原国会议席补选课题有关。

“不要忘记，当你是槟城首席部长时，时任国阵联邦政府也曾协助解决槟城欠下的6亿5500万令吉债务，所以现在不必对彭亨州政府态度傲慢。”

他在个人推特账号转发林冠英的2则贴文，并写道：“请在发表官方声明时拿出专业，很明显这里面有金马仑高原的政治动机，如果你要发表政治声明，请用行动党的社媒账号。”