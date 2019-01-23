茶室食客店外吸烟．隔壁商家迫吸二手烟 茶室禁烟，还了食客干净空气，惟左邻右舍店铺却因此“香烟缭绕”！

为了避免烟民再到其他店铺前抽烟，引起不必要的争执，热心的吴先生在某茶室外的亭子张挂“吸烟区”告示牌，希望烟民到该处吸烟，惟牌子曾数度遭人破坏。（图：星洲日报）

（雪兰莪．士拉央22日讯）茶室禁烟，还了食客干净空气，惟左邻右舍店铺却因此“香烟缭绕”！

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卫生部于今年1月1日起落实所有食肆禁烟措施，禁止烟民在餐饮店3公尺内吸烟，大部份烟民都遵守禁令，但烟民到店外吸烟却衍生许多问题，包括烟蒂乱丢，以及左邻右舍商家被迫吸二手烟。

《大都会》社区报记者日前接获读者投报，指士拉央峇鲁花园（Taman SelayangBaru）一带与茶室为邻的商家就面对许多烟民走到店前吸烟，以致他们长期吸二手烟的窘况。

劝阻反遭爆粗“问候”

据悉，曾有业者好意劝请相关烟民到毗邻空置店铺前吸烟，反遭烟民爆粗“问候”祖宗十八代，引起不必要的争执，令他们感到无奈。

记者也发现，除了餐饮店外围地上处处烟蒂和烟盒外，当地不少商家还在店前张挂“禁止吸烟”的牌子，希望烟民自动自发到其他区域吸烟，以免影响他们。

商家：衍生卫生问题

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受访商家表示，基于政府禁止烟民在茶室或餐馆内吸烟，因此常有许多烟民走到餐饮店隔壁的店铺外吸烟，为其他商家徒添困扰。

他们说，鉴于餐饮店范围外未设垃圾桶或烟灰缸，以致烟民在无处可丢的情况下，随手将烟蒂丢入沟渠，或丢在店前地上，进而衍生卫生问题，也有碍观瞻。

他们说，为了避免纠纷，他们也将禁烟告示牌张挂在店前，惟仍有烟民无视告示，继续抽烟，让他们感到无奈。

有者更提及，有商家曾因受不了二手烟，好言相劝烟民到空置商店前吸烟，惟却遭烟民恶言相向，引起不必要的争执，且向卫生部投诉而官员前来调解时，又出现“公说公有理，婆说婆有理”的情况，平白破坏邻里关系。

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业者：应妥善规划

有受访业者表示，在他们的提醒下，其实大部份烟民仍愿意给予配合，到其他区域吸烟，仅烟蒂乱丢的问题无法解决，希望政府关注。

他们也一致感叹，禁烟令落实得过于仓促，政府在事前没有妥善规划，以致种种问题的产生，并认为，政府应让茶室设禁烟区或禁烟室，提供烟民吸烟的区域，从而避免为其他人带来困扰。

部份商家在店前张挂禁烟告示牌，禁止民众走到店前吸烟。（图：星洲日报）

部份杂货店前出现烟蒂，令商家感到无奈。（图：星洲日报）

烟民在茶室周围吸烟后，随手将烟蒂丢在地上或沟渠内，衍生环境问题。（图：星洲日报）



陈先生（68岁，中药店业者）：烟民丢烟蒂入沟

“禁烟令落实初期，常有烟民到我的店前抽烟，并乱丢烟蒂，所幸我劝他们到旁边抽烟，他们都愿意遵守，因此近来已没再有类似问题。

不过，鉴于没有准备容器让他们丢烟蒂，所以许多烟民都直接将烟蒂丢入沟渠内。”

陈先生（62岁，批发商）：应划分吸烟区

“政府要烟民在茶室3公尺外吸烟，但茶室外却没有可以丢弃烟蒂的地方，所以大家只好将烟蒂直接丢在地上，惟却没有人协助清理，进而造成卫生问题。

部份商家为了避免烟民到店前吸烟，都挂上禁止吸烟的告示牌，但这无形中也造成不必要的吵架和争执。

此外，鉴于茶室不能吸烟，已有不少餐饮店包括嘛嘛档业者的生意受影响。

我认为，政府应该规定餐饮店划分一个吸烟区，让烟民在里面抽烟，否则大家到店外或其他店前抽烟，徒添别人的困扰，如果烟蒂乱丢在纸皮上，还可能引发火灾，引起其他问题。”

覃剑威（45岁，鸡饭摊主）：应提供丢烟蒂地点

“其实自禁烟令落实以来，大部份食客都会自动自发到店外吸烟，但政府没有提供丢烟蒂的容器，所以大家也只能随手丢弃。

政府落实禁烟令过于仓促，没有妥善进行安排和规划，才会造成这些问题。因此，建议政府提供丢烟蒂的地点，方便烟民。”

唐先生（60岁，神料店业者）：落实禁烟太仓促

“政府在落实禁烟令前，没有划分吸烟区和提供丢烟蒂的地方，烟民到处吸烟并乱丢烟蒂。

我认为，政府落实禁烟太过仓促，想做就做，却没有做好预先的规划，其实应该仿效新加坡，甚至提供沙盆让烟民丢烟蒂，尔后餐饮业者也应收拾，这样就能解决烟蒂乱丢的问题。

其实禁烟措施很好，烟民也很自动；但乱丢烟蒂却已造成卫生问题，且有碍观瞻。”

吴永源（56岁，罗里司机）：盼卫生部关注问题

“部份与餐饮店为邻的店家，自禁烟令落实后就面对烟民到店前抽烟的困境，有商家因鼻子敏感而好意劝请烟民到其他地方抽烟，却被烟民辱骂。

我希望卫生部能关注这类问题，除了茶室禁烟，也应该派发禁烟告示牌给餐饮店左右的商家，避免禁烟令让无辜商家成受害者。

烟民应该到空置店铺或没有人的范围抽烟，避免影响到公众。为了大家的健康，希望烟民能体谅，同时也希望部长理解我们的痛苦。”