陈佩莉．勿再闹直译笑话 曾在网上看过一则趣闻，即网友分享中餐馆为外国游客将菜名翻译为英文，但因为业者直译菜名，而出了一句让人摸不清头脑的句子。

曾在网上看过一则趣闻，即网友分享中餐馆为外国游客将菜名翻译为英文，但因为业者直译菜名，而出了一句让人摸不清头脑的句子。

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比如中国名菜“夫妻肺片”译成“Husbandand wife lung slice”，老外一看还以为是什么以一对夫妻的肺部做成的非法料理呢！

因为翻译所搞出的笑话层出不穷，除了网络上疯传的这些趣闻之外，我国也同样因为翻译而闹了笑话。

话说前几天有一则有关惟晏斗区的协调员史德蓝挂上横幅预祝地方上的民众新闻，由于将农历新年翻译成“中国新年”，闹了个笑话，更引起了民众的议论纷纷，甚至有者将类似失误上传上网。

根据报道指出，在谷歌的翻译，若以“Selamat Tahun Baru Cina”直接翻译，确实会翻译成“中国新年”，因此不排除是制作横幅者是采用谷歌直译，而闹出乌龙。

其实，类似因直译而闹笑话的事件在我国并非第一次发生，过去也曾多次发生政府机构或政治任务以谷歌直译的乌龙事件，惟依然有者未能吸取教训及经验，进而一再发生这些贻笑四方的情况。

我国为多元种族及文化国家，要以三语进行宣传是常有的事。但同样的，在这个多元文化国家也有许多能掌握多语能力的人才，所以不应再发生因为翻译而闹笑话的事件。