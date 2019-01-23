詹雪梅．阅读需要陪伴 然而阅读并不是一种与生俱来的能力，认真、全心的阅读是需要引导和陪伴的。

阅读是很个人的体验和探索，必须独立进行才能有智、心，甚至灵的感动和体悟，在某个层面上来说，阅读必然是孤单的。但是当我们在字里行间看到了自己的心思意念，看到了仿佛自己的影子，看懂了作者进而看懂了自己，从此以后，阅读必将成为一生的陪伴与欢愉。

广告

一旦在书中找到颜如玉、知己、世界、过去和未来，阅读反而会是孤独人生中，最知心的拥抱。

然而阅读并不是一种与生俱来的能力，认真、全心的阅读是需要引导和陪伴的。对好动的孩子而言，进入阅读是极大的困难和挑战，如何把坐不住的孩子，静静地带到书本里，让他们在书本里欢天喜地奔跑，对家长和老师而言，也是个极大的困难和挑战。

看到别人家的孩子静静地看书，有些家长会责骂自己的孩子说：“人家都会看书，你怎么就不会！”，却不知孩子真的是“不会”看书，而不是“不要”看书。要让孩子会看书，有些事是不能让它随缘、随机而发生，比如哪个年龄就该开始看书？什么时候该拥有第一本自己最爱的书？哪个年岁适合看什么书？今时今日的教育一再强调大量阅读，制定了种种手段和方法鼓励（或更准确的说是“强制”）孩子大量阅读，但却没有在掀起“书浪”扑向孩子之前，教导和引导孩子进入阅读。最典型的例子莫过于，在小学里贯彻的“阅读报告”。

小学生都必须在某个时限内看完多少本书，并写下阅读报告为证。在这个手段下，阅读的目标有了，但进入阅读的方法和写下一段报告的能力却未必有。因为不能进入阅读和爱上阅读，最终用来“证明”学生已完成定量书物的阅读报告，渐成了让学生们互抄的功课，沦为形式。

大量阅读对任何人，无论是孩子、成人还是长者，都有莫大的助益，这已无庸置疑。但手不释卷的阅读习惯养成前，要怎么让一个人开始走到书本面前，并且让这个人从今往后都将情不自禁的走到书本面前，更需要陪伴和设计。做好阅读的领路人，要比做好监督孩子“抄完”阅读报告来得重要和迫切。每个孩子的吸收力、理解力和感应力不同。我们不可能要求每一个孩子在阅读同一段文字，一个故事、一本书后都有共同的理解和感受。孩子当下的感受也没有对错之分，只要是他当下最真实的感受和理解就认被认同。能不能在不否定孩子感受下引导孩子往另一个角度思考，以及在阅读过程中不断增加孩子的认字能力，要比孩子完成了几本阅读报告更实际。