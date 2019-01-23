上膛后图开枪‧醉夫拿枪威胁妻儿 丈夫随即追出屋外，将土枪放入车内后捉着妻子，对着妻子的嘴巴猛捶，妻子几经挣扎才得以脱身，带着孩子逃往娘家，再报警求助。当警方赶到现场时，嫌犯已带着土枪逃之夭夭。

（沙巴‧保佛22日讯）丈夫发酒疯与结婚18年的妻子争吵后，转身入厨房拿土枪，上子弹后以枪口对着妻子及年仅8岁的孩子，吓得母子俩冲出屋外向邻居求助。

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丈夫随即追出屋外，将土枪放入车内后捉着妻子，对着妻子的嘴巴猛捶，妻子几经挣扎才得以脱身，带着孩子逃往娘家，再报警求助。当警方赶到现场时，嫌犯已带着土枪逃之夭夭。

猛捶妻嘴巴

上述事故于本月20日，约晚上9时，发生在瓜拉班尤感邦哥罗沃。据受害者口供，嫌犯（受害者丈夫）已非首次拿枪威胁她，过去也因嫌犯发酒疯，3次枪口对着受害者。

保佛警区主任阿兹米今日向媒体表示，嫌犯来自古打毛律，据受害者的说法，嫌犯平日不多话，但喝醉后彷佛换了个人，脾气暴躁且经常闹事。

他也说，嫌犯拥有土枪，平时用布包裹并放在厨房，一旦酒醉，便拿枪威胁妻儿，而且过去已发生3次。

据案情，嫌犯与受害者（38岁，家庭主妇）结婚18年，育有6名孩子。

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事发当天，受害者与8岁的儿子一早回娘家，采摘棕榈果和钓鱼，直到晚上约9时由受害者的父亲载送母子返家。

母子俩一踏入家门，便看见嫌犯发酒疯。嫌犯指着受害者胡骂一通，受害者无法压抑怒气，便和嫌犯吵起来。嫌犯突然转身进入厨房，拿出土枪，上了子弹后枪口对准母子俩，企图开枪。

跑出屋外求助邻居

受害者吓坏，跑出屋外向邻居求助，嫌犯随即追出，将土枪放到车上后，强拉妻子并朝她嘴部猛捶。受害者苦苦挣扎，挣脱后即拉着孩子讨回娘家。嫌犯没有追上来，受害者在家人的陪同下，报警求助。

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警方赶到现场时，嫌犯已带着土枪逃之夭夭。警方已展开缉捕行动，并援引刑事法典第506条文（刑事恐吓）调查此案。