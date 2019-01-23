林方彪．检讨各式援助计划 与其直接发放实物，不如发放校服券、校鞋券，让家长带领学童试穿，确定合身合意，再凭券兑换，且无法换取现金。

之前才传出理应发放的学童牛奶不翼而飞，最近又发生吉隆坡学童收到大尺码校衣和婴儿鞋。直辖区部长表示绝不包庇，若发现有人犯错将严惩。但愿部长说到做到，日后给社会大众一个完整的交代，错误怎么发生，哪些人犯错，以及如何改进。这不只是某些人疑似干捞的问题，官方发放不恰当的物品，那是某些人犯错，别连带伤害弱势学童的心灵，老师、家长和亲友，应向学童说明且安慰他们。

广告

其实，与其直接发放实物，不如发放校服券、校鞋券，让家长带领学童试穿，确定合身合意，再凭券兑换，且无法换取现金。好事就要做到底，即使是援助，同样要提供合宜合适的物资，而不是以乱七八糟的东西打发了事。

接连发生伤害学童权益的新闻，可见，并非某单位或少数人不肖，说不定还有其他不为外界察知的弊端，教育部应严正看待，首先是彻查所有相关援助计划，是否运作良好。倘若果真发现部份计划人谋不臧，应惩罚犯错公务员，宣示决不纵容贪腐。然后，检视计划流程，不妨从新设计发放方式、增加监管等等，总之必须想方设法建立良好的制度。以良好制度，让公务员处理公务有明确的准则，减少有心人士上下其手的空间，且确认受援助的学童得到实质协助。

援助计划出问题，各部门都曾发生，不只是教育部而已。前一阵子，某部份农人滥用肥料、种子福利的新闻也曾见报。不禁让人怀疑，说不定援助计划多半都有不为外人察知的弊端。官方应检讨各式援助计划，宝贵的民脂民膏，照理应协助弱势人民改善生活，并逐渐脱离受援助的窘境，不该成为某些人谋取私利的机会。

尽管政权轮替，然而所谓的改朝换代，其实只换了少数高层。在公务机关服务的，仍是同一批公务员。也就是说，民众长年诟病的官僚、行政效率不彰，甚至贪腐等等，不可能一下子改变。一夕变天所改变的，可能比大家期待的更少。尤其许多希盟部长缺乏在政府服务的经验，万一遇到下属公务员隐瞒、误导，不知这些新手部长是否及时察觉，并有能力处理。人民目前只能信任希盟政府，倘若经过一段时间，官方各式服务不见改善，人民是否继续支持希盟政府，那就难说了。

官方应善用新科技，建立电子联系，让内部资讯快速传递，进而改善行政效率。公务员也该放开胸襟，为民服务才是最重要的，而不是延续旧习耍官腔，挑剔洽公衣着之类的，一再刁难人民。

人民也得有耐心。改革本就缓慢，也必然引起某些人反弹，吵来吵去会是常态，民主的本质是众声喧哗。惟不必骤下定论，很多事情得沉淀一段时间，才能看清事件原貌。