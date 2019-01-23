别有居心者封死闸口．防洪池擅改养鱼池 防洪池竟被改为私人养鱼池牟利！

（万挠22日讯）防洪池竟被改为私人养鱼池牟利！

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万挠州议员蔡伟杰指出，拉旺丁花园区后方的防洪池，出入排水闸口被人封死后，养了一池的非洲鱼谋利，影响预防水灾的功效。

“虽然很有创意，但应该发挥在更好的方面，这种危及公共利益的事情不应发生；这也是我第一次遇到这种状况。”

树木有被砍伐迹象

根据目测，该防洪池约有200尺乘300尺大小，疑是为了大兴土木封死闸口，四周的许多树木亦有被砍伐的迹象。拉旺丁的前身是新村，是万挠地势最低的地区之一。村民常年饱受水灾之苦，自雪州在308变天后，州政府与发展商进行重建，改为基本设施齐全的花园住宅区。

为了预防水灾重临，在住宅区后方建有防洪池，不料却有人罔顾公众利益，将之改为养鱼池。

蔡伟杰（左三）在官员陪同下，巡视拉旺丁花园区前的排水沟。（图：星洲日报）



煤炭山路前的大型排水沟内积满落叶和淤泥，让居民担心会影响排水。（图：星洲日报）

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要求当局拆毁封口

蔡伟杰指出，他在接获居民的投报后，早前已私下进行探访，在查实投诉后，要求相关单位采取行动拆毁防洪池的封口。他是在联同士拉央市议会、公共工程局官员和居民，再度巡视拉旺丁花园后，这么告诉《大都会》社区报记者。

他解释，该花园区仍未完全移交予市议会，所以难以制止别有居心者的趁机利用。

“我们已掌握改建防洪池者的基本情报，如再有重犯将要求当局依法办理。此外，也呼吁各界不要再知法犯法，做出任何危害社区的事情。”

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他说，去年万挠因天气变化无常而屡发水灾，在政府积极寻找拨款解决问题之余，居民也有责任保护社区。

“万一因防洪池堵塞、功能失效而再度引发大水灾，导致居民家园被毁，大家又于心何忍？此次幸未引起水灾，但如防洪池再被滥用，或许未能幸运的避过天灾。”

他也感谢当区居民代表等人作出投报，使当局得以及时采取行动。

拉旺丁花园区内有多个防洪窨井的铁沟盖失窃。（图：星洲日报）

铁盖失窃促补石沟盖

蔡伟杰对该花园各路口的排水窨井铁盖失窃感到遗憾。

“有十余个沟盖被偷走，使得沟口大露，部份沟口因为长满了杂草，难以察觉，恐会有误踩和摔入沟中的危险。我已要求市议会以石沟盖补上，减少失窃的机率。”

蔡伟杰也表示，将要求管辖煤炭山路的公共工程局，清理拉旺丁花园和万挠国能公司之间的大型排水沟，以免因为积满淤泥和落叶，影响排水和滋生蚊虫。