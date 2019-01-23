别有居心者封死闸口．防洪池擅改养鱼池
别有居心者封死闸口．防洪池擅改养鱼池
（万挠22日讯）防洪池竟被改为私人养鱼池牟利！
万挠州议员蔡伟杰指出，拉旺丁花园区后方的防洪池，出入排水闸口被人封死后，养了一池的非洲鱼谋利，影响预防水灾的功效。
“虽然很有创意，但应该发挥在更好的方面，这种危及公共利益的事情不应发生；这也是我第一次遇到这种状况。”
树木有被砍伐迹象
根据目测，该防洪池约有200尺乘300尺大小，疑是为了大兴土木封死闸口，四周的许多树木亦有被砍伐的迹象。拉旺丁的前身是新村，是万挠地势最低的地区之一。村民常年饱受水灾之苦，自雪州在308变天后，州政府与发展商进行重建，改为基本设施齐全的花园住宅区。
为了预防水灾重临，在住宅区后方建有防洪池，不料却有人罔顾公众利益，将之改为养鱼池。
要求当局拆毁封口
蔡伟杰指出，他在接获居民的投报后，早前已私下进行探访，在查实投诉后，要求相关单位采取行动拆毁防洪池的封口。他是在联同士拉央市议会、公共工程局官员和居民，再度巡视拉旺丁花园后，这么告诉《大都会》社区报记者。
他解释，该花园区仍未完全移交予市议会，所以难以制止别有居心者的趁机利用。
“我们已掌握改建防洪池者的基本情报，如再有重犯将要求当局依法办理。此外，也呼吁各界不要再知法犯法，做出任何危害社区的事情。”
他说，去年万挠因天气变化无常而屡发水灾，在政府积极寻找拨款解决问题之余，居民也有责任保护社区。
“万一因防洪池堵塞、功能失效而再度引发大水灾，导致居民家园被毁，大家又于心何忍？此次幸未引起水灾，但如防洪池再被滥用，或许未能幸运的避过天灾。”
他也感谢当区居民代表等人作出投报，使当局得以及时采取行动。
铁盖失窃促补石沟盖
蔡伟杰对该花园各路口的排水窨井铁盖失窃感到遗憾。
“有十余个沟盖被偷走，使得沟口大露，部份沟口因为长满了杂草，难以察觉，恐会有误踩和摔入沟中的危险。我已要求市议会以石沟盖补上，减少失窃的机率。”
蔡伟杰也表示，将要求管辖煤炭山路的公共工程局，清理拉旺丁花园和万挠国能公司之间的大型排水沟，以免因为积满淤泥和落叶，影响排水和滋生蚊虫。
评论