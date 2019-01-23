安努亚：曾称受制肘‧“敦马心底盼国阵胜” 巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙声称，首相敦马哈迪暗地里希望国阵能在金马仑国席补选中胜出。

（金马仑22日讯）巫统总秘书丹斯里安努亚慕沙声称，首相敦马哈迪暗地里希望国阵能在金马仑国席补选中胜出。

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“当马哈迪叫巫统领袖解散这个党，加入他的党（土团党）的时候，他说自己被困住了，不能够再应对行动党对他做的事。”

“所以，我能放心地说，在马哈迪的内心，他要国阵候选人在金马仑胜出。”

根据巫统党网媒“巫统在线”的报道，安努亚周末在金马仑伯乐德村（Kampung Beletik）的政治讲座上表示，因为土团党在希望联盟只是个小盟党，因此马哈迪的双手仿佛被捆绑。

“马哈迪不要林冠英成为财政部长。”

“（行动党说）好，你要成为首相？可以！公正党要成为副的（首相）？可以！但是，（行动党）选择了势力最强的职位，比首相权力更大的；根据阶级之分，财政部长比首相的势力更大。”

“马哈迪在位的23年内，他从未使用国库的钱给不符合国家教纲的私立华校，为私立华校拨款是不合法的，因为这是政府的钱，但财长赢了。”