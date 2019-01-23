宁接罚单不拆屋外雕塑‧住家变“迷你动物园” 宁愿接罚单，也坚持不拆除屋外雕塑摆设，勿洛一私宅屋主把住家变成“迷你动物园”，免费开放参观。

位于惹兰真巴卡古宁的“迷你动物园”，走道摆放着动物雕像与卡通人物雕塑，成为了邻里一道独特的景观。

（新加坡22日讯）宁愿接罚单，也坚持不拆除屋外雕塑摆设，勿洛一私宅屋主把住家变成“迷你动物园”，免费开放参观。

广告

这“迷你动物园”是位于惹兰真巴卡古宁（Jalan Chempaka Kuning）的一间3000平方公尺5层楼排屋。屋外走道摆放著动物雕像与卡通人物雕塑，成为该邻里一道独特景观。私宅内住着22只鸟、50多条鱼虾，以及百多只“猛兽”标本，如鳄鱼、老虎、眼镜蛇和野猪等，每个月可吸引20多人登门探访。

屋主钟武威（64岁，咨询顾问）1993年从政府组屋搬入这间排屋，约20年前开始养鸟，最初养了50多只鸟。由于对鹦鹉情有独钟，从灰身红尾的非洲灰鹦鹉、说话能力强的亚马逊鹦鹉（Amazon Parrot）和金刚鹦鹉（Macaws）都可在他家中找到，但如今减少至22只。此外，他也养了50多只打架鱼和虾类等。

“我以前在花园饲养了两只德国猎犬，它们逝世后，我便将花园改造成鸟儿的家园，花园有近10只鸟，二楼和顶楼也有10多只。”

一踏入钟武威家中，栩栩如生的动物标本更是让人仿佛置身于动物园。架上摆放了多个乌龟和鳄鱼标本，收藏室内也有各种稀有动物的标本，如“飞天松鼠”、果子狸、红熊猫、野猪、淡水鳄，顶楼还“住着”一只8.5英尺长的老虎，十足一个迷你的热带雨林。

“这个迷你动物园已经成为邻里的代表性坐标，每个月平均吸引20多人入屋参观，几天前就刚来了一群海外交换大学生，不久前两名警员在附近巡逻时也被这景象吸引，进来参观。只要我在家，都会允许人们进来。”

40年前开始收集标本

广告

年轻时受外公兴趣影响，40年前开始收集标本，如今已有百多件，收藏品总价值近10万元（约30万令吉），目前正寻买家。

钟武威说，他的外公以前是一名船长，热爱收集各种野生动物的标本，并将其中好几样留给他，包括淡水鳄和老虎的标本。

“多数标本是向其他收藏家购买，其中最特别的包括公元1700年的战马头颅的标本，以及价值近2000元（约6000令吉）的母狮子头颅。”