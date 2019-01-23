达祖丁．教育国际化路线 我国学校及大学的课纲，必须随着全球化，以及不仅局限在马来西亚的国际市场情况作出调整。

当马来人还在抱怨教育部长马智礼成立探讨独中统考文凭委员会，当媒体还在报道黑鞋、废除考试及游泳课的课题时，我们新任的教育部长已争取到12家美国企业，为我国学子提供实习及奖学金的机会。

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根据报道，这些企业包括思科（Cisco）、强生公司（Johnson&Johnson）、甲骨文公司（Oracle）、威世（Visa）、国际商业机器公司（IBM）及英特尔（Intel）等，他们都愿意为我国的马来族、华族、印族、卡达山族和原住民等各族群学子，提供在职涯中获取国际经验的黄金机会。

对我来说，马智礼的这项举措是一项指标，即我国学校及大学的课纲，必须随着全球化，以及不仅局限在马来西亚的国际市场情况作出调整，然而，在这个时候，政治人物、马来社会和华人社会的非政府组织领导们，正在为政府学校与各自源流学校的课纲优势而喋喋不休。

世界的距离已经变小，但是我国人民的思维仍旧狭隘，不愿想得更长远、更实在，如井底之蛙般，将学校与政府大学的课纲当成上苍拯救人类的启示来捍卫。

在马智礼国际化教育的宏愿中，马来社会和华人社会在承认独中文凭课题上众说纷纭。对我来说，这些就让父母、政治人物和非政府组织去争论吧，孩子们的命运并非掌握在思想狭隘的人手上，而是在那些开明及有远见的教育领导者手上。

很多人说，许多现有的职业将在工业革命4.0下消失，但是在现实中，我们却捍卫这些即将过时的课纲。我们以这些给予我们孩子历史、地方研究、科学和科技等知识的课纲感到骄傲，但是这些科目，如地方研究、历史、科学和科技的界限已逐渐延伸至其他的伊斯兰国家，以及不是以马来族群为主的非伊斯兰国家，当中还包括了偌大的华人世界和印度等。

很显然，马来世界的版图微乎其微，甚至近乎消失。我想问各位马来领导，为什么还要如此捍卫这些快要消失在世界版图上的政府学校与公立大学的课纲呢？我们都该为了孩子们的将来而看得更长远，尤其是马来人，因为若我们仍以自己的语言、宗教和狭隘的现代知识为傲，马来族群势必真正从世界版图上消失。

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国际化教育能确保马来族群的孩子与国际接轨，并产生出进化的新一代。这些“混合的种子”能解决所有疾病，并且拥有超越汉都雅或汉热拔的思维。

良性竞争将使我们的民族更加强大。然而，马来人还是杯弓蛇影、不敢与人竞争、依旧故我，依旧要藏在巫统、土团党和伊斯兰党的保护伞之下。更令马来学者伤心的是，他们甚至不敢让自己的孩子与持有独中统考文凭的华裔和马来裔竞争。

为什么要害怕？课纲只代表一个民族的强处，比这更重要的是对自己的信心、取得成功的坚定，以及为了自身未来与发展所作的努力。学校课纲不是决定我们孩子未来的指标，它或许只占区区的30%，所以为什么要害怕国际、独中，或其他与我们不同的课纲呢？

如果市场上有新款手机面世，我想，马来人必定是最先下订单的人。难道我们不知道这些不是本地产品，而是国外商品吗？为什么在教育课纲上却不是如此心态呢？无论是政府学校还是宗教学校的课纲，只要是让孩子们更符合时宜，我们理应都能作出调整，为什么要害怕改变和其他课纲呢？

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我们的教育部长马智礼已刻画出让马来西亚子民通往国际舞台的路线，而在井底的我们，还在等什么呢？