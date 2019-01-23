不知UTC调整服务时间．逾百市民扑空 尽管隆市克拉末迷你城市转型中心（Mini UTC Keramat）今日起调整服务时间，惟仍有逾百名不知情的市民在今早前往该中心和扑空后，才在该中心大厅发现调整服务时间的通告。

周二（22日）早上到克拉末迷你城市转型中心办公的民众扑空后，纷纷讨论该中心的新服务时间。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）尽管隆市克拉末迷你城市转型中心（Mini UTC Keramat）今日起调整服务时间，惟仍有逾百名不知情的市民在今早前往该中心和扑空后，才在该中心大厅发现调整服务时间的通告。

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同时，部份市民在获悉该中心的政府部门将在下午1时开放后，纷纷选择坐在大厅的长凳上等候开放时间。

服务时间延长至晚上10时

全国7所城市转型中心，即雪州沙亚南、隆市克拉末、森州芙蓉、吉州亚罗士打、柔佛州新山、丹州哥打峇鲁及登州瓜拉登嘉楼的服务时间从即日起再进行调整，即办公时间从下午1时至晚上10时，以满足民众下班后处理事务的需求。

财政部是在1月12日发文告指出，由于民众要求把原有的服务时间从早上8时至晚上7时延长至晚上10时，该部为此经过斟酌考量后，决定将7所购物中心的城市转型中心的服务时间调整至晚上10时。

各部门入口皆有贴通告

《大都会》社区报记者今早走访隆市克拉末迷你城市转型中心时，发现陆续有市民进来欲办理事务，却发现整个城市转型中心静悄悄的，十分错愕。

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据观察，该中心的服务柜台前及各政府部门入口，都贴上自1月22日起启动全新开放时间的通告。

克拉末迷你城市转型中心设有移民局、国民登记局、陆路交通局、社区图书馆、妇女、家庭及社会发展部（KPWKM）中心、联邦直辖区宗教理事会（MAIWP）中心及警局。

办大马卡护照须晚上9时前

据一名工作人员指出，每天都有许多市民到克拉末迷你城市转型中心办理事务，今早的人潮与往常无异。

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他表示，该中心的服务时间调整后，大部份市民或许只能趁着下班后的时间前来办事。

因此，他也提醒欲办理大马卡或护照的市民需在晚上9时前抵达该中心并立即办理，因大马卡及护照的办理程序都需花上至少1小时的时间。

部份市民选择坐在大厅的长凳上等候开放时间来临。（图：星洲日报）

隆市克拉末迷你城市转型中心内张贴着新的开放时间表。（图：星洲日报）

隆市克拉末迷你城市转型中心内的食肆生意，因该中心调整营业时间而影响生意。（图：星洲日报）

小贩生意受挫

受访小贩表示，他们的营业额有70%源自前来克拉末迷你城市转型中心办事的市民，因此随着该中心调整服务时间至中午1时才开放后，生意势必受到影响。

受访民众透露，他们需花时间重新适应克拉末迷你城市转型中心新的开放时间，若真需要在早上时段前去办理事务，也可选择到其他的城市转型中心处理。

他们认为，部份城市转型中心的服务时间调整成中午1时才开放后，不少上班族都可受惠，对其他而言影响不会太大。

依斯迈（51岁，小贩）：生意受打击

“我在克拉末迷你城市转型中心经营食肆，有70%的顾客都是前来办理事务的市民，因此该中心调整服务时间后，我的生意势必大受打击。

我每日的营业时间为早上7时至下午5时，由于民众都不会特地到克拉末迷你城市转型中心用餐，让我担心早上时段的生意该怎么经营下去。

星期二（22日）是调整服务时间的首日，我在早上7时许就看见逾百名市民陆续进来，其中也不乏拄着拐杖的长者，因此我立即告诉他们该中心的开放时间是中午1时，让他们先回去。

我认为政府不应为顾及小部份的人而牺牲另大部份，因为许多长者及市民都习惯了在早上时段前来办事。”

黄小姐（35岁，民众）：方便上班族

“我在上星期六（19日）才过来办理新的大马卡，当时并未发现克拉末迷你城市转型中心有张贴任何的调整服务时间通告，因此星期二（22日）前来诊所时，发现大厅静悄悄而感到惊讶。

我认为，政府调整部份城市转型中心的服务时间，将让上班族受惠，也方便他们在下班后前来办理事务，而不用请假或等周末时段再来。”

罗斯兰（58岁，民众）：或选择其他UTC

“我不知道克拉末迷你城市转型中心的服务时间已调整，因此星期二（22日）早上9时许前来欲办理新的大马卡扑空。由于一来一往太浪费时间，我只好在这里坐等至中午1时。

我向他人了解后才知道，原来隆市只有克拉末迷你城市转型中心的服务时间被调整，因此我认为问题并不大，若以后我还想要在早上时段到城市转型中心办事，就到其他的城市转型中心即可。”