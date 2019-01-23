校长职工总会是否合法？ 家总促教长交代 全国校长职工会总会已解散？家总顾问梁全达说，对此他要求教育部长马智礼正视此事，交代该工会是否仍存在。

（布城22日讯）全国校长职工会总会已解散？家总顾问梁全达说，对此他要求教育部长马智礼正视此事，交代该工会是否仍存在。

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梁全达说，在2017年年尾，他曾与政府前首席秘书丹斯里阿里韩沙开会，对方指持有公职的校长与副校长，不能出任任何工会职位，这意味着该工会都必须停止运作。

“但是该工会不想要解散，其主席王仕发仍以有关名义在媒体上发言。”

梁全达在记者会上指出，对此，他也致函予人力资源部工会事务局（Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja，JEKS）要求回应，而对方首封回信内容指，全国校长职工会享有豁免。

要求出示享豁免权不果

“我向JEKS要求出示有关职工会享有豁免权的信函，要求展示白纸黑字；唯对方无法提供有关文件，并指有关豁免权由政府首席秘书所发出，但是政府首席秘书办公室已回应我，指没有此事。”

他说，也就此事向教育部副部长张念群反映，但对方都没有给予回应，这或说明张念群仍承认这组织。

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他认为，有关单位根本无法提供该文件，对此他已向警方及反贪污委员会投报此事，要求执法单位调查。

王仕发：职工会照常运作

另一方面，全国校长职工会总会长王仕发强调，该工会照常运作。

他接受星洲日报电访时说，截至目前，该工会不曾接获政府发出任何指该工会属非法或要求公会解散的信函。

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“我们不曾接获任何要求我们解散或说我们是非法的信函；如果政府来函说我们不存在还是甚么的，那又是不同的说法，政府也不曾对我们发出警告。”

他建议有意制造课题的“有心人”可以将时间花在有建设性的事情上，如帮助学校等。